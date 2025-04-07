超低折扣吸客 迪士尼最低票價100元 主題樂園暑期半價

各大主題樂園趕在暑假前推出超值暑期檔優惠票價。（環球影城官網）

橙縣紀事報報導，經濟不穩、消費者信心下滑及遊客習慣改變，迫使迪士尼 （Disneyland）、好萊塢環球影城 、樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）、六旗魔術山、聖地牙哥海洋世界和加州 樂高樂園等南加州主題樂園，紛紛趕在暑假旺季前，搶先推出前所未有的門票折扣，每天只花100美元便可暢遊迪士尼，其他主題樂園只需半價。

根據國際主題樂園服務公司（International Theme Park Service，ITPS）執行長史畢格斯（Dennis Speigel），迪士尼、環球影城和其他大型主題公園正因經濟不明朗，展開一波暑期前大折扣促銷以拉抬人流。「迪士尼毫不猶豫地推出吸引人的優惠方案紀念70周年」史畢格斯在ITPS官網寫道，「業者押注透過折扣吸引人潮，進而帶動園區餐飲與紀念品銷售。」然過度依賴折扣也存在風險，「若太早或太頻繁祭出大幅折扣，可能導致品牌價值受損，民眾養成等待優惠習慣，更難回到原價售票。」

各大主題樂園趕在暑假前推出超值暑期檔優惠票價。（六旗魔術山官網）

南加州主題樂園一年大致分三檔旺季：節慶（萬聖節與聖誕節）、活動（1月至4月）及暑期（5月至9月）。各樂園在節慶與季節性活動期間，成功吸引遊客反覆造訪，夏季反而不再是全年最繁忙時段。對迪士尼來說，最旺季無疑是聖誕節檔期，萬聖節則是樂慈百利坊與環球影城重頭戲。六旗魔術山、海洋世界與樂高樂園也紛紛跟進春季活動熱潮。

今夏各大樂園祭出的吸睛票價，有迪士尼樂園70周年紀念優惠，5月16日至8月14日，一日單園票價最低100美元（原價142元至206美元）。環球影城推出「買一天送一天」優惠至8月13日，平均每日最低55美元。樂慈百利坊若選擇於周二或周三造訪，夏季票價最低可達62美元。

六旗魔術山多數夏季票價僅需49美元。該園在國殤日（Memorial Day）前的平日客流量低，5月大多數時間的周二、周三與周四關閉。聖地牙哥海洋世界提供兩日門票100美元起，且第二張票有半年內使用期限。加州樂高樂園推出類似兩日票優惠，最低只需99美元，但第二張門票需在三日內用完。