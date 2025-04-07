關稅陰影壟罩華商 壓縮進口企業利潤

美國擬擴大對外國商品加徵關稅，南加州華人中小企業面臨成本激增、利潤壓縮與經營壓力，多數業者陷入觀望與保守應對。（pexel示意圖）

川普政府日前釋出擴大關稅 範圍的政策訊號，擬將越南 、印尼、台灣等地列為重點加徵對象，引起南加 州華人商界普遍關注。業者們普遍反映，此舉恐將進一步壓縮進口型企業利潤，並導致地方經濟保守化與消費意願下降。

據悉，部分華人社區商家已面臨經營困境。中華民國僑務委員潘意玲指出，社區內許多親友、鄰居經營進口貿易或旅遊相關產業，近期普遍反映經營困境。一位經營超市的商家向她表示，亞洲進口的泡麵、醬油與零食因報價上漲，業者也不敢輕易漲價以免流失熟客，但維持原價又幾乎沒有利潤，經營陷入僵局。

旅遊業界也出現相似狀況。部分業者表示，自中美關係趨於緊張以來，來美旅客明顯減少，導致旅館、包車與導遊服務需求下降，原先擴展中的業務規模已轉為縮編與風險控管，整體經營策略趨於保守。

I Got Space Inc創辦人李達偉指出，公司客戶涵蓋食品包裝、日用品、建材等產業。據該公司掌握的資訊，中小企業對關稅政策反應敏感，部分已開始減少進貨或延後出貨，但大型客戶則多認為此為短期現象，採取靜觀其變態度。由於南加地區港口流通量大，目前並未出現顯著價格波動或供貨不足，惟若新政策持續六個月以上，相關衝擊可能將逐步浮現。

李達偉也提到，有業者認為此次政策與疫情時期搶購風潮不同，短期不致引發市場恐慌，但在食品與消費品等日常商品上，成本壓力將逐漸轉嫁至市場終端。以過去某些針對金屬包裝徵稅的案例為例，雖短期內價格未立即調整，但中長期仍對相關產品售價造成影響。

從事建材工程的劉姓業者則指出，主業承接公共工程，受影響有限，但旗下設計與裝潢部門則明顯感受到壓力。該部門大量使用需在越南與印尼加工的高端建材，如今加工成本因關稅上升幾與美國本土持平，導致原本的離岸成本優勢不復存在。他指出，建築產業本身正面臨由傳統工藝轉型為預製建造的結構性變革，而關稅壓力加速了這一轉型進程。

食品零售業方面，Tapioca Express財務長薛麗華表示，若以進口台灣產品為例，原本100美元商品成本在加徵32%關稅後將變為132元，且進口稅款須在一個月內繳清，尚未銷售即面臨資金壓力。她指出，雖然業界曾討論是否改向其他國家採購，但礙於美國食品進口規範，包括產品認證、標籤規格與供應商變更等程序繁複，短期內難以實施。她進一步指出，市場上部分業者確實出現囤貨行為，但多局限於無時效限制的耗材如衛生紙、包裝用品等，對於食品、器材與流行性商品，囤貨反而潛藏風險。

世華工商婦女企管協會大洛杉磯分會監事長徐洸玲指出，川普政府此舉在於解決貿易逆差、財政赤字及產業空洞化，然而製造業回流美國面臨的挑戰眾多。她認為，美國工資高、工會制度強，企業若欲回流製造，勢必面臨營運成本壓力，最終仍可能將部分成本轉嫁至消費者。

她並表示，美國大型零售通路如Walmart等，其商品來源多達五、六成為進口貨，一旦進口成本升高，零售價格勢將上調，最終由消費端承擔負擔。她指出，當前稅收與補貼制度對中低收入戶保障有限，實際受益者多為高所得者，恐進一步擴大貧富差距，削弱社會經濟穩定性。