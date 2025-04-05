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假車禍頻現 民眾裝行車紀錄器自保

編譯陳盈霖╱綜合報導
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南加州可說是加州詐欺之都，民眾小心提防假車禍。（ABC 7電視台畫面）
南加州可說是加州詐欺之都，民眾小心提防假車禍。（ABC 7電視台畫面）

洛杉磯ABC 7電視台報導，近期一段在抖音（TikTok）上爆紅的影片引發熱議。影片中，紐約一名駕駛刻意在受害車輛前方減速停車，隨後突然倒車撞上受害車輛，造成8000美元損失。這是一起疑似詐領保險金案例，這類案件比大多數人想像的更常發生，特別是南加州，急煞撞擊（Swoop and squat）、駕駛阻擋（Drive downs）及黑心幫手（Shady helpers）等，都是詐欺犯為騙取汽車保險理賠而設計的假車禍手法。

加州保險廳（California Department of Insurance，CDI）內陸帝國（Empire Division）分局的胡德（Eric Hood）表示，「我會稱南加州是加州的詐欺之都。」他說，每年加州接獲超過2萬起詐欺案件，有人甚至因此喪命。

其中一宗最嚴重案件發生於1997年，在710號高速公路上。「當時洛杉磯地區有個專門策畫假車禍的詐欺集團，他們製造一場人為車禍，導致一個家庭父、母親與女兒喪生。」該案促使加州在1999年通過AB 1050法案，進而成立加州保險廳。

醫療機構也淪詐欺幫手

「這類詐欺案每天都發生 」胡德說，最終目的是為詐領保險理賠金，因對律師和車禍涉案者來說，這是筆可觀收入。這類詐欺通常有犯罪組織，他們招募臨時駕駛或乘客以增加賠償金額，但遠遠不僅於此。「最常見的一種詐欺模式，發生在脊髓治療診所（Chiropractice）或醫療機構」。胡德說，患者只去過一、兩次診所，但會被登記去了30次，讓律師可借機提高保險理賠金額。

這類案件詐欺手法有很多種，其中一種急煞撞擊，指另一輛車故意插隊駛入受害者前方，然後突然煞車，受害駕駛踩煞不及追撞，看起來像受害駕駛的錯。還有一種是駕駛阻擋，通常發生在市區街道，一輛車故意阻擋交通，受害駕駛難以躲避導致碰撞。

2015年一段影片顯示，詐欺車輛故意阻擋道路，當受害駕駛人駛出車道時，另一輛車突然開進車道造成車禍，若現場沒有目擊者，保險公司通常判定受害者肇事。其中一起惡劣的案例發生在尤開帕（Yucaipa），嫌犯甚至將自己車禍影片上傳到YouTube。胡德說，該名男子在兩、三年內共申請23件理賠案，詐領超過10萬美元保險金，最後他只服刑一年半，但永久喪失駕照。

還有些假車禍是由多名嫌犯聯手策畫。兩年前在安大略（Ontario）一處路口，五名嫌犯密謀故意讓兩車相撞以詐領保險金。然他們行為全被監視器拍下來。最終五人犯案實錘。

胡德坦言，調查類似案件非常困難且資源有限。他說，加州保險廳原本有163個調查員職位，目前已短缺30%，「我們無法處理所有案件」。此外，在調查一宗車禍詐領案時，往往會發現更多詐欺行為。

其中一宗案件甚至涉及一名加州公路巡警局（CHP）人員。胡德說，該人員私下將事故報告賣給修車廠，該修車廠員工假冒保險公司聯絡車主，聲稱要將他們的車拖到「指定維修廠」，「但實際上他們會將車拖到某個拖吊場或修車廠，然後索取6000美元至7000美元高額停車費。」

若懷疑自己遇上假車禍該怎麼辦？胡德說，「行車記錄器（Dash cams）是關鍵證據。」他建議安裝前後雙鏡頭以捕捉更多細節。他並表示，詐欺集團通常不願報警，選擇私下交換保險資料後離開，故發生車禍後「一定要報警，尤其是在高速公路上。」加州公路巡警局會做正式事故報告，若覺得可疑，務必讓警方知道。

加裝行車記錄器遇上車禍詐欺時可提供關鍵證據。（示意圖，取自Amazon網頁）
加裝行車記錄器遇上車禍詐欺時可提供關鍵證據。（示意圖，取自Amazon網頁）

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