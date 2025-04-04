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南加演員票友 詮釋蕭紅名劇「生死場」

記者張宏╱洛杉磯報導
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由中戲北電畢業的科班演員和律師、市議員、外賣員不同行業共同演繹蕭紅名作話劇「生死場」。（記者張宏／攝影）
由中戲北電畢業的科班演員和律師、市議員、外賣員不同行業共同演繹蕭紅名作話劇「生死場」。（記者張宏／攝影）

話劇「生死場」於3日至5日在南海岸文化中心上演三天，南加華人民眾可到場欣賞這部華...
話劇「生死場」於3日至5日在南海岸文化中心上演三天，南加華人民眾可到場欣賞這部華語名作帶來的震撼力量。（記者張宏／攝影）

由中戲北電畢業的科班演員和南加票友組成的時光劇團，共同演繹中國名作家蕭紅的代表作「生死場」。這部話劇4月3日至5日在南海岸文化中心上演三天，南加華人民眾可到場欣賞這部華語名作的震撼力量。

（影音來源：記者張宏）

這部話劇的演員集合了科班演職員，以及來自律師、市議員、外賣員、保險經紀等行業的票友。畢業於中央戲劇學院的演員賈一平和北京電影學院校友董曉燕夫婦，自從落戶南加後就積極推廣中文話劇。

畢業於中央戲劇學院的演員賈一平和北京電影學院畢業的董曉燕夫婦二人自從落戶南加後就...
畢業於中央戲劇學院的演員賈一平和北京電影學院畢業的董曉燕夫婦二人自從落戶南加後就積極推廣中文話劇。（記者張宏／攝影）
話劇集合科班演職員、律師、市議員、外賣員、保險經紀等各個行業，因為熱愛組合在一起...
話劇集合科班演職員、律師、市議員、外賣員、保險經紀等各個行業，因為熱愛組合在一起。（記者張宏／攝影）
「生死場」描寫「九．一八」事變前後，哈爾濱近郊的一個偏僻村莊發生的幾乎村民恩恩怨...
「生死場」描寫「九．一八」事變前後，哈爾濱近郊的一個偏僻村莊發生的幾乎村民恩恩怨怨及抗日故事。（記者張宏／攝影）
生死場展示中國人文化基因裡對生死的態度和關於「活著」的經典概念。（記者張宏／攝影...
生死場展示中國人文化基因裡對生死的態度和關於「活著」的經典概念。（記者張宏／攝影）

賈一平表示，戲劇不同於影視劇，需要人們到現場觀看，他希望藉此培養南加華人出門看戲習慣，豐富文化生活。時光劇團爭取一年至少推出兩部戲劇，相比上一部話劇「原野」經歷的困難，這次排戲就比較順暢也更有經驗。這部話劇展示中國人文化基因裡對生死的態度和關於「活著」的經典概念，話劇的背景已過去近百年，但其底層邏輯和現代人會有共鳴，任何時代人們都會變得麻木和習慣，需要反省和覺醒。

他表示，南加臥虎藏龍，修手機師傅竟然來自瀋陽京劇院，這次不僅出演還打鼓，送外賣的小哥也很有演戲的熱情和天分。他還找到生活在南加的中戲校友，大家齊上陣打造這台話劇。

雖是科班演員，但在南加凡事都要親歷親為。董曉燕表示，做演員是他們最輕鬆的事，為把這部經典話劇搬上南加舞台，他們什麼都要做，包括舞台搭建、燈光設計，甚至訂餐。

華人慈善家張祥華也是演出支持者之一。（記者張宏／攝影）
華人慈善家張祥華也是演出支持者之一。（記者張宏／攝影）
演職員後台合影。（記者張宏／攝影）
演職員後台合影。（記者張宏／攝影）
泛美中國舞蹈聯盟聯合發起人和執行主任潘琪兒（Cheer Pan，右二））和友人到...
泛美中國舞蹈聯盟聯合發起人和執行主任潘琪兒（Cheer Pan，右二））和友人到場支持。（記者張宏／攝影）

華人慈善家張祥華也是演出支持者之一，他表示，話劇「生死場」是魯迅編撰的奴隸叢書系列，魯迅在序中稱它是「北方人民的對於生的堅強，對於死的掙扎」的一幅「力透紙背」的圖畫。時光劇團把這樣一部經典話劇搬上異國他鄉舞台非常不易，很高興看到華人文化生活日益豐富多彩。隨著爾灣大公園項目的興建，加上奧林匹克訓練場館也會在爾灣完工，希望華人下一代能享受爾灣大公園文化村。

現場演員有很多華人社區熟悉面孔，律師張軍繼上次在「原野」裡飾演五爺後，這次又飾演東家「二爺」，且還帶著妻子一起參演。森林湖的華人市議員于淼首次登台飾演村民。

「生死場」描寫「九．一八」事變前後，哈爾濱近郊的一個偏僻村莊發生的村民恩恩怨怨及抗日故事。演出時間是4月3日、4日、5日晚上7:30，地點是南海岸文化中心（9 Truman Street, Irvine），詳情可登錄https://timetheatre.org。

南加 華人 爾灣

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