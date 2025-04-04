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世界自閉症意識日 橙縣少年畫展宣導愛與關懷

記者張宏╱洛杉磯報導
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美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展日前在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦。（記者張宏／攝影）
美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展日前在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦。（記者張宏／攝影）

美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展日前在橙縣寶爾博物館（B...
美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展日前在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦。（記者張宏／攝影）

由美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展，日前在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦。與往年不同的是，這次畫展跨越地域，在洛杉磯波士頓兩地共同舉辦的雙城展，同時還有來自台灣的自閉症繪畫藝術家參展。

爾灣副市長James Mai和華人市議員劉令淳到場出席，兩人表示，自閉症兒童從孩子長成大人，社會對其關懷必須是長期的。爾灣市府也在積極宣導自閉症，增強民眾認識。

連續三年擔任基金會義工的聖馬利諾高中學生黃明璐（左二）和爾灣副市長James M...
連續三年擔任基金會義工的聖馬利諾高中學生黃明璐（左二）和爾灣副市長James Mai（右二）和市議員劉令淳（左一）合影。（記者張宏／攝影）
赫景秀（右二）和中山葵（右一）將孩子作品製作的絲巾送給James Mai（中）和...
赫景秀（右二）和中山葵（右一）將孩子作品製作的絲巾送給James Mai（中）和劉令淳（左一）。（記者張宏／攝影）
美華聯執行長林連連（左一）和赫景秀（右二）及劉令淳（中）合影。（記者張宏／攝影）
美華聯執行長林連連（左一）和赫景秀（右二）及劉令淳（中）合影。（記者張宏／攝影）

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，通過畫展表現其才藝，向世人證明，自閉症不是社會負擔。為舉辦畫展，他們聯繫波士頓哈佛大學醫學院教授孔學君，大家談到在兩地共同舉辦畫展的想法，一拍即合。波士頓哈佛醫學院提供場地，南加則是由富蘭克林基金會顧問、慈善家張祥華聯繫寶爾博物館，並為畫展出資，解決場地大難題。

基金會理事中山葵表示，洛杉磯參展的自閉症小朋友有36人提供64幅作品，其作品充滿童趣。另外還有76幅普通孩子作品參展和本地專業畫家參展。波士頓有20幅台灣畫家和波士頓自閉症畫家作品也編入畫冊。

畫展也表彰多年參與基金會活動的青少年義工，包括汪泓毅、洪蘊哲、方子秋、閻博萊、蒙昊一和黃明璐，他們幫助基金會建立網站、用魔術同孩子互動，編撰畫冊和宣傳頁等。

畫展表彰多年參與基金會活動的青少年義工們。（記者張宏／攝影）
畫展表彰多年參與基金會活動的青少年義工們。（記者張宏／攝影）
張譯丹畫作「馬」以1000美元價格被愛心人士拍走。（記者張宏／攝影）
張譯丹畫作「馬」以1000美元價格被愛心人士拍走。（記者張宏／攝影）
自閉症小畫家中山子桐被高光時刻購買。（記者張宏／攝影）
自閉症小畫家中山子桐被高光時刻購買。（記者張宏／攝影）

在畫展拍賣會上，自閉症小畫家中山子桐、索維亞余、湯瑞康、湯瑞恩等小畫家作品以100美元到500美元價格拍出，拍賣所得會在www.franklinfoundations.org公佈。

畫展也得到南加高校聯盟、美華聯、晨曦藝術工作室等組織和商家的支持和贊助。

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