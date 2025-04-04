世界自閉症意識日 橙縣少年畫展宣導愛與關懷
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由美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展，日前在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦。與往年不同的是，這次畫展跨越地域，在洛杉磯和波士頓兩地共同舉辦的雙城展，同時還有來自台灣的自閉症繪畫藝術家參展。
爾灣副市長James Mai和華人市議員劉令淳到場出席，兩人表示，自閉症兒童從孩子長成大人，社會對其關懷必須是長期的。爾灣市府也在積極宣導自閉症，增強民眾認識。
富蘭克林基金會會長赫景秀表示，通過畫展表現其才藝，向世人證明，自閉症不是社會負擔。為舉辦畫展，他們聯繫波士頓哈佛大學醫學院教授孔學君，大家談到在兩地共同舉辦畫展的想法，一拍即合。波士頓哈佛醫學院提供場地，南加則是由富蘭克林基金會顧問、慈善家張祥華聯繫寶爾博物館，並為畫展出資，解決場地大難題。
基金會理事中山葵表示，洛杉磯參展的自閉症小朋友有36人提供64幅作品，其作品充滿童趣。另外還有76幅普通孩子作品參展和本地專業畫家參展。波士頓有20幅台灣畫家和波士頓自閉症畫家作品也編入畫冊。
畫展也表彰多年參與基金會活動的青少年義工，包括汪泓毅、洪蘊哲、方子秋、閻博萊、蒙昊一和黃明璐，他們幫助基金會建立網站、用魔術同孩子互動，編撰畫冊和宣傳頁等。
在畫展拍賣會上，自閉症小畫家中山子桐、索維亞余、湯瑞康、湯瑞恩等小畫家作品以100美元到500美元價格拍出，拍賣所得會在www.franklinfoundations.org公佈。
畫展也得到南加高校聯盟、美華聯、晨曦藝術工作室等組織和商家的支持和贊助。
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