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紐森宣布4月為「自閉症關懷月」打造包容社會

洛杉磯訊
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加州州長紐森（Gavin Newsom）2日宣布4月為「自閉症關懷月」（Autism Acceptance Month），表彰自閉症人士為加州社會帶來的多元與貢獻，並提高公眾對自閉症群體所面臨挑戰的認同感，攜手打造一個真正包容、讓每個人都能發揮潛力的社會。

據統計，在加州每22名兒童中就有1人被診斷為自閉症類群障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD）。目前，全加州21個區域中心正為超過19萬4000名自閉症人士提供社區發展服務與支持。紐森表示，加州為擁有這些充滿才華、自信和成就的個體感到自豪，他們的獨特視角不僅豐富了社區，也推動了社會進步與包容。

加州衛生與公共服務機構日前發布了「發展服務總體規畫」（Master Plan for Developmental Services），針對區域中心自閉症診斷個案持續增長的趨勢，提出了一系列改善建議。

針對自閉症的干預，通常包括語言治療、行為治療和職能治療。早期介入能顯著改善自閉症人士的社交和生活技能，幫助他們更好地融入社會。

加州 紐森

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