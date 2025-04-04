河濱縣確認麻疹病例 7年來首見 官員籲接種疫苗

河濱縣確認自2018年以來的首例麻疹病例。（ABC7電視台畫面截圖）

南加內陸河濱縣確認自2018年以來的首例麻疹 病例，縣衛生官員3日呼籲居民採取預防措施，接種疫苗 ，減少社區傳播風險。

當地媒體The Press-Enterprise報導，據河濱大學健康系統（Riverside University Health System,RUHS）最新報告，這位患者是河濱縣東部地區一名成年人，最近確診感染麻疹，目前正在家中康復。患者的感染源尚未確定，但官員表示，患者近期曾到過美國以外的地區旅行。

這起病例是加州 今年記錄的第9例，其它病例分別來自佛萊斯諾（Fresno）、洛杉磯、橙縣、普萊賽（Placer）、聖馬刁（San Mateo）和圖盧姆（Tuolumne）等縣。根據加州公共衛生廳（CDPH）數據，加州範圍內2023年共確診四例麻疹病例，而2024年則增至15例，顯示疫情有上升趨勢。

根據RUHS發布資訊，麻疹初期症狀包括發燒或持續數天、流鼻涕、咳嗽、結膜炎（紅眼症）以及皮疹。初期症狀通常持續四至七天，隨後皮疹會首先出現在臉部、髮際線和耳後，然後擴散至全身。

有關疫苗接種與治療資訊，可訪問ruhealth.org/vaccineclinics或致電951-358-7125查詢。