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南加華人H1B快過期 仍順利入境

記者劉子為╱綜合報導
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南加華人工作簽證即將過期，但在出國旅行後順利入境，她認為有合法身分出問題仍是小概率事件，不需無過度恐慌。（路透）
南加華人工作簽證即將過期，但在出國旅行後順利入境，她認為有合法身分出問題仍是小概率事件，不需無過度恐慌。（路透）

近期，美國針對非法移民的掃蕩行動引發了一些合法移民的焦慮，尤其是持有綠卡和公民身分的人士，許多人開始對出國旅行感到不安。盡管如此，數據顯示，實際上被拘留或遣返的案件極少，不必恐慌。

洛杉磯地區的華人夏小姐持有H1B工作簽證，每次簽發只給一年有效期，且需要離開美國辦理，所以夏小姐希望能好好利用一年自由的時間，在簽證有效期內旅行，並最終決定與朋友在三月底前往英國。盡管她的簽證即將在五月底過期，且她的一名朋友因為擔心入境問題放棄了出行，夏小姐還是選擇了出發。她認為被拘留的可能性較小，且旅行的機會難得，因此選擇了出行。

夏小姐回憶道，3月31日順利通過洛杉磯國際機場（LAX）的海關檢查，整個過程沒有出現太大問題，只是被問了四個簡單的流程性問題。她認為，盡管目前社會上對移民政策的擔憂愈加強烈，但對於持有合法簽證的民眾來說，過度恐慌沒必要，但要在出行前向律師了解自身的情況和出行安全。

與夏小姐的情況不同，大華盛頓地區韓裔社區服務中心的移民協調員Sungmi Ji，在返美時首次遭遇了不同尋常的入境處理。她被要求排入「非公民通道」，並與擁有公民身分的丈夫分開排隊。這一情況讓她感到非常驚訝，尤其是在她八年持有綠卡的經歷中，這是第一次遇到這樣的變動。

Sungmi表示，過去她總是能順利走公民通道，但這次審查的程序明顯更加嚴格。她指出，近期服務中心接到大量綠卡持有者的諮詢，許多人擔心自己過去的酒駕紀錄會影響回美的權利。對此，Sungmi安慰大家，只要沒有重罪紀錄，通常不需要過度擔心。

然而，社區內的傳言卻讓人更加焦慮。據稱，有些綠卡持有者因為未及時繳納交通罰款而遭遇嚴格審查，甚至有傳聞指出，曾經被警方採集指紋的綠卡持有者有可能面臨遣返。

紐約的移民律師Pouyan Darian表示，過去他經常安撫客戶，只要持有綠卡，返美不會有太大問題。然而如今，他建議客戶應該重新考慮出行計畫。根據華盛頓郵報的報導，Pouyan警告說，「目前的形勢變化較大，綠卡持有者返美將面臨更加嚴格的審查。」

全美約有1280萬合法永久居民，其中不少人已經取消了旅行計畫，並對收緊的移民政策感到不安。盡管目前遭遇拘留或逮捕的綠卡持有者很少，社交媒體上關於這些事件的討論卻讓更多人感到擔憂。例如，一則TikTok視頻就描述了一名23歲的護理學生，因母親葬禮後返美時在洛杉磯國際機場遭遣返，引發了廣泛的關注。

越來越多的綠卡持有者反映，他們在過海關時被要求簽署「I-407表格」以放棄永久居留權，這讓許多人感到恐懼。洛杉磯的移民律師Joshua Goldstein指出，這種恐慌情緒已經蔓延，甚至許多美國公民也開始關心出行安全。他表示，「目前的情況讓人們感到極度的不安，很多人對未來的移民政策充滿疑慮。」

綠卡 非法移民 洛杉磯國際機場

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