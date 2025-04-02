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麻醉動牙齒手術 女孩返家後不治

【聖地牙哥訊】
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聖地牙哥縣一名9歲女孩在接受牙齒麻醉術之後昏迷死亡。（示意圖，Pexels）
聖地牙哥縣一名9歲女孩在接受牙齒麻醉術之後昏迷死亡。（示意圖，Pexels）

加州一名聖地牙哥（San Diego）縣九歲女孩在進行牙齒麻醉手術後死亡。

根據ABC7電視台的報導，女孩的屍檢報告顯示，女孩牙齒手術後被轉移至恢復室，之後被釋放回家。女孩在回家途中一直在睡覺，之後失去意識；又被送往聖地牙哥Rady兒童醫院，之後不治身亡。

位於Vista的涉事牙科醫院Dreamtime Dentistry的公共關係公司，代表該醫院的牙科麻醉師Ryan Watkins發表評論，「孩子在被釋放回家的時候處於穩定的清醒狀態。她當時生命體徵穩定，在其母親的保護和照顧下。這符合醫院麻醉術後的規章制度。」Dreamtime Dentistry表示會完全配合屍檢調查。「我們會努力讓所有事實呈現。因為病人隱私法以及案件正在調查中，我們無法討論更多細節。我們懷著尊重之心請大家保持耐心等待死因調查結果，任何不成熟的推測都會給死者家庭帶來額外痛苦。」

這份聲明中表示，「病人的安全和健康一直是我們的最高目標。我們同時理解大家對這起悲劇的擔心和疑問。我們懷著尊重之心請求大家保持耐心，等待調查結果。為了死者的家人及程序的公正，我們鼓勵大家不要做無端的猜測。我們的與死者的家人都在這場無法想像的悲痛中傷心欲絕。我們表示深深同情，我們將持續專注於幫助這家人，並全力配合死因調查。」

聖地牙哥 加州 南加

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