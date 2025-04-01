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UCLA 2華裔學者 當選科學促進會院士

記者啟鉻╱洛杉磯報導
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Chee Wei Wong教授獲選院士。（UCLA提供）
Chee Wei Wong教授獲選院士。（UCLA提供）

美國科學促進會（AAAS）最近公布2025年度新當選院士名單，共有十位獲選者來自洛杉磯加大（UCLA），其中有兩位華裔科學家Jane Chang和Chee Wei Wong，均來自該校Samueli工程學院，因在材料科學與工程、量子光學與光子學領域的卓越貢獻，榮獲這一學術殊榮。

Jane Chang是洛加大化學與生物分子工程系及材料科學與工程系教授，並擔任William Frederick Seyer材料電化學講座教授。她專注於開發具備電子、化學、熱學、機械及生物特性高度可調的多功能複合氧化物薄膜。作為電子材料合成與電漿處理實驗室的負責人，她與研究團隊成功推動原子級電漿蝕刻技術的發展，使其在微電子、能源設備及先進材料應用領域發揮關鍵作用。此外，她曾擔任洛加大跨學科研究聯盟「功能加速奈米材料工程中心」主任，推動奈米材料的創新與應用。

Chee Wei Wong是洛加大電機與電腦工程系教授，並擔任Carol and Lawrence E. Tannas, Jr.工程講座教授。他在量子光學與光子學領域成就卓越，專攻非線性光學、量子光學、超快光學及精密測量。他領導的介觀光學與量子電子實驗室，探索光學物理、光電子元件與固態科學的交叉應用，並利用光子晶體與晶片級光子技術推動產業創新。此外，他亦是洛加大的加州奈米系統研究所與B. John Garrick風險科學研究所成員，積極參與學術研究與技術應用。

美國科學促進會成立於1848年，是全球規模最大的跨學科科學組織，致力於推動科學發展與應用，並出版「Science」期刊及其系列同行評審期刊。2025年該協會共選出471名新院士，表彰他們在科學與技術領域的卓越成就與對社會的貢獻。獲選院士將於6月7日在首都華盛頓舉行的AAAS表彰大會上正式獲頒院士證書。

Jane Chang教授獲選院士。（UCLA提供）
Jane Chang教授獲選院士。（UCLA提供）

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