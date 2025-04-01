來自中國溫州 安福寺南加開光

洛杉磯安福寺31日開光，南加州再增一處華人佛教弘法寺廟。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯 安福寺31日開光，南加 州再增一處華人佛教弘法寺廟。

新落成的安福寺位於艾爾蒙地 Cogswell路。慧東法師代表西來寺和洛杉磯地區華人佛教寺院對安福寺來洛杉磯弘法表示祝賀。他表示，全球和世界科技進步，但人心充滿了焦躁、矛盾和衝突，還有很多自然的災害，都會影響到我們的生活，所以希望通過弘揚佛法慢慢改變我們的世界。他表示，安福寺來洛杉磯弘法與西來寺開山法師星雲法師的初衷不謀而合。

作為洛杉磯安福寺的首任方丈，達照法師對各寺大德和信眾的支持表示感謝，他表示，佛教研究有完整的體系，對當今社會仍有重要的啟示作用。他本人1989年出家，至今36年，期間重點研究漢傳佛教八大宗派中最有特色的三大宗派，期望漢傳佛教在美國各地目前已相當好的基礎上，進一步發揚光大。

中國安福寺位於省溫州市文成縣天聖山，始建於唐憲宗元和三年（公元808年，距今1200年歷史），歷史上曾有20多位高僧住持道場，弘揚佛法，僅清朝康熙年間就有明真、德信等高僧駐紮。

達照法師表示，洛杉磯安福寺未來會長期舉辦講經活動，從教理到禪修到禮佛，全面弘揚佛法。