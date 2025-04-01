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野火捐150萬 王文祥夫婦續送暖

記者張宏╱洛杉磯報導
王文祥夫婦（左四和右四）31日記者會上和洛杉磯警消代表們合影。（記者張宏╱攝影）
王文祥夫婦（左四和右四）31日記者會上和洛杉磯警消代表們合影。（記者張宏╱攝影）

總部位於南加的塑料管材製造商JM Eagle公司董事長兼執行長王文祥夫婦，在洛杉磯火災後連續捐款幫助救援和災後重建。王文祥在3月31日LPGA洛杉磯女子職業高爾夫球公開賽記者會上表示，如何將款項捐贈給適當的組織並將其落到實處是最重要的，因此他們會分多步進行捐款，同時他強調改善地下水管的基礎建設重要性，呼籲民眾要節約用水，減少水資源浪費。

（影音來源：記者張宏）

今年1月火災發生後，王文祥向三大基金會洛杉磯消防局基金會、加州消防基金會及洛杉磯警察基金會共捐贈150萬美元，用於支援第一線救災人員添購裝備器材，提升救災效率與安全，並協助在野火中失去住所的消防警察重建家園。此外，JM Eagle已承諾再捐贈500萬美元用於受災社區重建。

王文祥表示，洛杉磯是他公司的家園，消防與警務人員英勇無懼、全力救災的精神令人感動，所以他們在第一時間捐贈150萬美元，幫助前線消防與救援人員獲得所需裝備與器材，提升救災安全與效率。他希望洛杉磯警消人員愈來愈多，因為人們的財產和安全需要他們的保護。 目前他們還在研究500萬美元捐贈給哪個組織更有效率，重建是一個長期過程，因此幫助也是長期的。

同時王文祥也強調基礎建設的重要性，他表示，這場火災暴露出地下管道基礎建設需要改善及加州水資源浪費問題。加州每年水資源浪費巨大，這也是導致這次野火救援中，消防人員火打開消防栓發現沒有水的主要原因之一。他呼籲人們節約用水，同時政府能加快改善地下管道的步伐。

在即將於4月17日至20日舉行的LPGA洛杉磯女子職業高爾夫球公開賽上，王文祥的JM Eagle公司為受伊頓野火和寶馬山野火災民提供免費場地門票，每個家庭最多可獲得四張票。門票可提前在www.JMEagleLAChampionship.com/tickets預訂，或在El Caballero俱樂部入口處取票，居民需提供身分證明和所住地區郵遞區號證明。同時年齡在18歲以下的青少年，在持票成人陪伴下及年輕的高爾夫球選手可免費參加19日舉辦的Junior Golf Day。

王文祥夫婦在3月31日LPGA洛杉磯女子職業高爾夫球公開賽記者會上呼籲民眾節約用...
王文祥夫婦在3月31日LPGA洛杉磯女子職業高爾夫球公開賽記者會上呼籲民眾節約用水。（記者張宏╱攝影）

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