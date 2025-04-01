洛市311報修平台升級 支援240種語言提升效能

洛杉磯市府全面升級311報修系統，推出多項新功能並支援240種語言，提升市政服務效率與民眾使用體驗。（取材自abc7電視台）

洛杉磯 市府日前宣布對市政報修平台「MyLA311」進行大規模升級，推出全新行動應用程式、定位功能、完成通知與無障礙選項，並支援超過240種語言，盼提升市民報修效率與使用體驗。洛市每年受理近250萬件311服務請求，涵蓋塗鴉清除、道路坑洞修補、大型廢棄物清運與非法傾倒等市政問題，此次改造備受關注。

洛市議員、公共工程委員會主席埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）與市長貝斯（Karen Bass）聯合市府工作團隊舉行記者會，啟動升級計畫。貝斯稍早已簽署第五號行政命令，推動311系統現代化。「這是洛杉磯人應得的，」貝斯表示，市民透過納稅支持政府運作，理應獲得即時且高效的服務。

升級後的新平台不僅提升市民端操作體驗，也增進市府作業效率。資訊技術局總經理泰德羅斯（Ted Ross）指出，更新後系統將提供城市工作人員即時地圖功能，讓他們在外出勤務時能迅速掌握附近其他報修案件，方便一併處理。埃爾南德斯強調，她在上任第一天即要求市府彙整其選區內所有未決的311案件，並分析造成延誤的原因，著手改善流程，「您的稅款已用於資助這個計畫，也升級了這個應用程式，」。

洛市居民佩雷斯（Memphis Perez）也是林肯岡（Lincoln Heights）「蟾蜍市場」的老闆，他說，自升級後，市府對大型物品清運的反應時間縮短許多，「以前一堆東西堆在那裡，會讓更多人來亂丟東西，現在清得快多了。」然而部分市民仍持觀望態度。居民哈特（Carol Hart）抱怨，「上周他們沒收我的垃圾，我有通報，但什麼事也沒發生。」她說，「如果這個辦法有效的話，那就太好了。」

目前市民仍可透過撥打311通報，也可使用全新平台與應用程式提出報修，新系統並整合谷歌 翻譯（Google Translate）功能，支援超過240種語言，進一步擴大多語服務範圍。