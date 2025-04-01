王文祥夫婦 第3年冠名 JM Eagle LA Championship

JM Eagle總裁兼執行長王文祥（Walter Wang，左三）和妻子王范文華（左四）31日一身運動裝亮相記者會和運動員等合影。（記者張宏／攝影）

華裔企業家王文祥夫婦連續三年冠名JM Eagle LA Championship高爾夫球比賽，且再次由其所創立的Plastpro公司贊助2025年LPGA洛杉磯 女子職業高爾夫球公開賽，今年獎金是375萬美元，日益縮短男女高爾夫球選手的獎金鴻溝。這項女子高爾夫職業比賽獎金最高的國際性賽事，將於17日至20日在El Caballero鄉村俱樂部舉辦。

JM Eagle總裁兼執行長王文祥（Walter Wang）夫婦31日一身運動裝亮相記者會，王文祥表示，他們夫婦贊助該比賽原因一方面是提高職業女子高爾夫獎金，縮小與男子職業球員獎額的差距。他很高興看到美國女子職業高爾夫球獎金在他們的努力下增加兩倍，吸引了更多具有高爾夫球才華的女性參與這項運動，她們不僅來自台灣，中國大陸，還有韓國和東南亞 的選手等。他更希望該比賽能持之以恆，不斷延續下去。另外一方面希望經由高爾夫球運動，從小培養孩子面對艱難、挑戰、選擇之際，能展現積極態度。一場高爾夫球要進行四個多小時，宛如人生一樣，要經歷高山低谷，即使經歷失敗，也不要氣餒，對小孩子是很好的教育。看到前後有數千名小朋友和學生直接參與高爾夫球運動他很欣慰，呼籲能有更多華人青少年從事高爾夫球運動。

王文祥妻子王范文華（Shirley Wang）的公司Plastpro，連續兩年為來自全球144名參賽球員提供免費住宿。她表示，她很感謝先生王文祥將比賽獎金提高，因為相比男性高爾夫球選手，女性高爾夫球選手更加不容易，除了打球，她們還要身兼數職，且從事高爾夫球運動花銷不小。因此她希望更多女性選手能獲得更多獎金和幫助，並鼓勵女性從事這項運動。她為來自亞洲的女性選手取得這麼好的成績感到驕傲。

王范文華不僅為選手提供食宿，還提供前往El Caballero鄉村俱樂部的VIP接駁車服務。她表示，很高興再次提供為所有參賽選手提供資助 ，希望每個人都能在高爾夫中找到快樂，並享受有價值的生活。高爾夫球運動教導人們勤奮、堅韌和體育精神。

前後五次獲得LPGA巡迴賽冠軍的澳洲 選手Hannah Green出席，她表示，很多人只看到高爾夫球選手獲得的高額獎金，殊不知參加比賽衣食住行耗資巨大，因此感謝Plastpro再次為參賽選手提供免費食宿。聽聞今年洛杉磯發生野火災難，為表示對社區的回饋，她也計劃捐出部分獎金幫助災民重建家園。