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應對川普禁令 加大籲留學生別出境

編譯陳盈霖╱綜合報導
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隨著川普政府實施旅行禁令，多所大學呼籲國際學生審慎考慮避免出境。（洛杉磯加大UCLA官網）
隨著川普政府實施旅行禁令，多所大學呼籲國際學生審慎考慮避免出境。（洛杉磯加大UCLA官網）

加州有超過14萬名國際學生。沙漠太陽報報導，隨著川普（Trump）政府旅行禁令即將實施，加州多所大學敦促國際學生謹慎考慮出國計畫，甚至建議最好不要出境。根據今日美國報（USA TODAY），川普的旅行禁令可能影響超過40個國家公民，他們可能被禁止或限制入境美國，部分國家人士完全禁止入境，其他國家則恐面臨簽證限制。

川普下令相關單位制定進入美國的審查標準和程序，提交不符合這些標準和程序的國家名單，該命令遵循川普上任第一天的競選承諾。他還指示官員識別拜登政府（Biden）期間進入美國的特定國家公民，恐將他們驅逐出境。

洛杉磯加大（UCLA）Dashew國際學生與學者中心主任納西迪（Sam Nahidi）本月14日發表的文章表示，計畫回國探望家人的學者與學生，擔心可能不被允許入境，有一定程度的焦慮。該中心提醒，入境時可能面臨額外審查，學生應準備好回答有關學業、研究和返美後的計畫相關問題。柏克萊加大（UC Berkeley）國際辦公室不建議因個人或專業原因進行國際旅行。「若持學生、學者或雇員的簽證離境，辦公室無法保證你能即時返美。」

舊金山大學（Univ. of San Francisco）在其國際學生與學者服務網站上要求學生重新考慮國際旅行，以避免新政策實施期間可能造成的影響。戴維斯加大（UC Davis）在相關網站上呼籲來自這些國家的學生和學者「應考慮任何國際旅行的必要性」，警告一但出境，反美繼續工作或就讀恐受限。聖地牙哥加大（UC San Diego）也做出相似的告示。

部分學校在川普就職前便向國際學生發出風險提醒。史丹福大學（Stanford Univ.）和長堤州大（CSULB）在川普1月宣示就職前，向國際學生發出的指導中，敦促寒假期間出境的國際學生「最好在川普就任前返美。」

不僅加州的學校，布朗大學（Brown Univ.）3月向全校發送電郵，建議持簽證或綠卡的教職員工、學生和其他社區成員推遲春假（3月22日至30日）期間的國際旅行計畫。哥倫比亞大學（Clumbia Univ.）和康乃爾大學（Cornell Univ.）也公布類似指導。

川普的禁令引發全美超過112萬名國際學生憂慮，他們擔心會因國籍遭到攻擊，擔心出境會失去學位，也擔心被剝奪返國探望家人的權利。

根據國務院（U.S. Department of State）「開放之門」（Open Doors）數據，2023-24學年，加州有14萬858名國際學生，主要來自中國、印度、韓國、台灣和加拿大。根據加大（UC）入學數據，去年秋季，該系統招收超過3萬5000名國際學生，包括大學部、研究生和博士後。州大（CUS）去年秋季招收1萬3000名國際學生。此數字並不包含加州數十所私立大學和社區學院國際學生。如南加大（USC）去年秋季招收超過1萬2000名國際學生，近半數來自中國。

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