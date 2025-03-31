十餘年公務員被裁 缺醫保求助

參加義診的患者眾多，大部分是華人，也有其他族裔。（記者邵敏╱攝影）

南加洛杉磯縣華人 聚居區羅斯密市（Rosemead），30日舉辦大型免費義診活動。主辦方表示，與往年相比，今年華人患者缺少醫療保險 的情況比較常見，申請白卡(Medicaid)、糧食券 人數明顯增多；原因可能與當前通膨環境有關，各級政府削減相關開支，公職人員面臨失業，很多人不得不申請醫療補助計畫、尋求免費食物發放。

（視頻來源：記者邵敏）

階進慈善基金會(Wealth by Health)，30日在羅斯密社區中心舉辦免費義診活動，吸引來自遠近城市的幾百民眾參與。當天早上6時多，不少居民就開始排隊等候，到了下午，前來就診的人仍然絡繹不絕，其中大部分是華人。

基金會負責人葉品毅(Kevin Yip)指出，今年很多患者沒有醫療保險，申請白卡和糧食券的人數比往年多。不少民眾致電基金會，諮詢義診活動信息、免費食物發放時間、地點等，甚至詢問是否可以前往基金會辦公室，直接領取食物救助。「這種情況最近很多見，蠻嚴重的，此前從未發生過。」葉品毅提到，尋求救助者包括已在政府部門工作十幾年的員工，其中就有一名華人，他們突然被辭退，生活面臨困境，基本的醫療、食物都失去保障；這些人也加入申請白卡、糧食券的隊伍，參加免費的社區義診活動。

葉品毅解釋，出現反常情況的原因，可能與政府削減開支、公職部門大量裁員有關；通膨也導致很多民眾陷入生活困境，無力支付日常開支、醫療保險帳單。他表示，雖然該基金會資源有限，但會竭盡全力幫助人們，「我們基金會委員會近期準備開會，商討如何助力社區目前的狀況。」

3日的義診項目眾多，包括中醫、西醫、牙科、眼科等，西醫涵蓋內科、心臟科、泌尿科；中醫包括針灸、推拿、拔罐；牙科服務則有洗牙、補牙、拔牙等。與往年相比，今年特別新增癌症、兒科，因為患者對這些科目需求增加。大量專業醫護人員、義工參加當天義診，保證活動有條不紊的進行。主辦方表示，「如果沒有來自社會各界的支持，我們就無法更好地服務社區。」

除了定期舉辦義診、免費食物發放等活動，該基金會平時也熱心服務社區。幾周前，一名華人兒童持續發燒多日，前往急診室就診後病情沒有緩解，家長求助階進基金會，在基金會的幫助下，孩童被迅速轉至專業兒科醫師就診，病情得到及時妥善處理。