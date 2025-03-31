世報教育展／前教育部助理副部長張曼君 談裁撤教育部對雙語教育影響

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在4月5日世報春季教育展上，前教育部 助理副部長兼雙語司司長張曼君（Marina Tse），將依據多年經驗，探討川普政府「裁撤教育部對雙語教育的影響」。

張曼君表示，教育部負責制定和執行全國教育政策，提供聯邦教育資金，監督教育質量，並推動教育公平與創新。其職能運作事關美國教育體系中多個關鍵項目，包括學生貸款和助學金計畫、特殊教育、確保教育機會均等。她強調，教育部的領導作用不可或缺，透過其監管，可減少各州因人口結構、政策環境不同而產生的教育資源差距。

「比如雙語教育，由於法律並未強制要求，州政府未必會為學校提供相關撥款。」張曼君指出，加州因為移民人口眾多，雙語教育需求更大，但在一些人口和語言環境相對單一的地區，相關經費就可能被削減甚至取消，導致公立學校 無法繼續開設雙語課程。

張曼君強調，語言教育不僅是提升學生的語言能力，也是對文化思維的拓展，能夠促進美國社會的跨文化理解、減少種族歧視。此外，美國人若只會講英文，與世界的溝通則成本更高。

在教育部工作多年，張曼君為推動美國雙語教育發展四處奔走，前往去各州與社區，直到當地教育機構如何申請聯邦雙語教育補助。她指出，公立學校的資金支持，雖直接來自州政府的撥款，但這其中包括聯邦政府的資金，因此對學校至關重要。

張曼君是南加州大學 的教育學博士，曾專研腦科學與基礎教學。她表示，14歲以下的孩子主要透過耳朵學習語言，因此家長應盡量讓孩子接觸多種語言，「這是送給孩子最珍好的禮物。」