河濱家暴男法庭襲警 致3人受傷送醫

圖為衝突事件發生地。（谷歌截圖）

一名被告家暴男子近日在河濱縣法庭，與兩名法警發生肢體衝突，導致三人受傷送醫。

根據河濱縣地檢署消息，涉案被告查爾凡特（Ryan James Chalfant）現年31歲。警方發言人維克斯（Deirdre Vickers）表示，被告與警員衝突中傷勢未具體說明，但均預計可康復。

被告查爾凡特面臨兩項對配偶或同居人施加身體傷害的指控，且在過去七年被告曾有前科，以及一項刑事威脅和一項非法監禁指控，所有指控都屬重罪。

根據法院記錄，查爾凡特於2月14日在河濱縣非建制區Home Gardens地區被捕，次日繳納5萬美元保釋金獲釋。然而，在3月28日提訊聽證會上，法官傑拉德（Jennifer Gerard）決定將被告保釋金提高至100萬美元，並下令立即逮捕。

發言人維克斯表示，當警員試圖拘捕該男子時，遭到強烈反抗，最終警員成功將其制服。

根據法院記錄，查爾凡特曾於2022年被判犯有重罪逃避警方追捕、施加身體傷害及刑事威脅等罪名。

法官傑拉德已將被告查爾凡特的提訊日期重新定於4月1日進行。