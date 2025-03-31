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美國洛杉磯華埠大聯盟500人歡聚 為僑胞謀福利

記者張宏／聖蓋博報導
美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，新老僑界代表聚集一堂。（記者張宏／攝影）
美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，新老僑界代表聚集一堂。（記者張宏／攝影）

美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，吸引四、五百人集體聯歡慶祝。華埠大聯盟主席馬樹榮表示，大聯盟成立以來在社區表現活躍，包括中秋節慰問長者、支援洛杉磯野火災民，捐款捐物幫助其重建家園，參與華埠大遊行等系列活動，展示出華埠社團的團結和社區參與度。

美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，吸引四五百人集體聯歡慶祝。...
美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，吸引四五百人集體聯歡慶祝。（記者張宏／攝影）

馬樹榮表示，大聯盟成立兩年多時間，一直努力回饋社區。去年9月洛杉磯華埠發生火警，至少六人受傷，其中一人重傷。該公寓內有不少華人長者居住，他與會員第一時間帶著水果前往災民避難所華埠Alpine室內籃球場慰問。去年國慶節期間，大聯盟在蒙特利公園市舉辦國慶野餐日活動，近200位來自新老僑社及社區人士歡聚一堂，看表演吃美食歡度慶日。

美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，新老僑界代表聚集一堂。（記...
美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，新老僑界代表聚集一堂。（記者張宏／攝影）

今年初洛杉磯野火重災，大聯盟也第一時間前往巴沙迪那的紅十字火災庇護中心，將所籌1萬2000美元捐款交到紅十字會常務幹事手中。

從左二至右依次是洛杉磯市警局助理局長周寶來、趙美心、馬樹榮、粵港澳大灣區總商會會...
從左二至右依次是洛杉磯市警局助理局長周寶來、趙美心、馬樹榮、粵港澳大灣區總商會會長林達堅。（記者張宏／攝影）

他表示，大聯盟繼續努力為社區做更多的事情，這次活動除慶祝新年，也是加強和華埠社團的合作和聯繫的好機會，大家團結一致共同打造更美好明天，為僑胞謀取福利。

美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，現場冠蓋雲集。（記者張宏／...
美國洛杉磯華埠大聯盟於20日在聖蓋博舉行新春聯歡宴會，現場冠蓋雲集。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心、加州參議員Sasha Perez、州眾議員方樹強等民選官員出席並頒發賀狀。趙美心表示，幾十年來馬樹榮幫助華人支持當地企業並與當地政府建立良好關係，這兩年通過華埠大聯盟在社區發揮了積極的影響力，在各種重大事件上站在第一線，希望大聯盟能繼續為社區服務，展現華人對社區的貢獻精神。

中國駐洛杉磯總領事館領僑處主任王琦和領事李俊出席。王琦表示，馬樹榮主席熱心維護僑胞利益和福祉，積極促進中美地方交流合作和民間友好，在一系列重大事件上的表現有目共睹，令人感佩。

活動現場來自新老僑界聚集一堂，數百人一起聯歡。南加華聯主席張勇、華人華僑聯合會會會長蔡成華、中華會館主席聶澤英、顧問張自豪等人出席，

華埠 洛杉磯 華人

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