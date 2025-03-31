我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

德州清潔工向女員工「水瓶撒尿」 致13人染皰疹 遭判6年

金色年華聯誼會創辦人林挺光棄升職 40年前為子女移民

記者啟鉻／洛杉磯報導
金色年華聯誼會創辦人林挺光與朱曉芳夫婦。（記者啟鉻／攝影）
金色年華聯誼會創辦人林挺光與朱曉芳夫婦。（記者啟鉻／攝影）

金色年華聯誼會創辦人林挺光現已年逾九旬，但精神飽滿，每天仍忙於聯誼會活動。他與太太朱曉芳結婚60年，40多年前夫婦從台灣移民美國，當年林挺光放棄升遷機會和優厚待遇，與政府公務員太太為了子女教育和前途移民美國。夫婦兩人從開餐館做起，如今三個子女都學有所成，孝敬父母，一家人其樂融融。

林挺光與朱曉芳夫婦結婚60載，從中國傳統上說屬於「鑽石婚」。談起兩人早年相識相愛，朱曉芳說，當年兩人認識的時候，林挺光30歲出頭，她20多歲；雙方父母的祖籍都是浙江，互相熟悉。林挺光從軍後，很年輕就成為軍官，人很帥，經介紹兩人相識。林挺光後來考入陸軍官校學習指揮參謀，在校擔任隊長。畢業後就進入國防部工作，升遷很有前途。兩人看問題觀念都很相同，認識二年後就步入了結婚殿堂。

上世紀70年代末，夫婦兩人考慮到子女未來教育和前途，決定移民美國。在個人升遷和子女前途權衡下，林挺光、朱曉芳夫婦選擇了後者。他們帶著孩子踏上異國他鄉，至今已經在洛杉磯生活近半個世紀。

林挺光一家到了洛杉磯後，由於語言不通加上無在美生活技能，起初生活很艱難。為了生活，林挺光參加華人開辦的短期華廚班學習，夫婦兩人在亞凱迪亞市附近開了一家中餐館名為「Good Chinese Food」，堂食座位有近30個。林挺光是大廚，朱曉芳負責前台。一做就是幾年。

林挺光說，他最拿手的菜有多樣，其中叉燒排骨、炒飯、酸甜雞都讓顧客喜歡，那時的顧客洋人比較多。夫婦兩人每天早晨6至7時就到餐館開始工作，最晚要9至10時才返家。讓兩人感到欣慰的是，三個子女都很懂事，也體貼爸爸媽媽的辛苦。

後來，隨著在美國生活經驗積累，夫婦兩人離開餐飲業，林挺光入職航太零件公司，朱曉芳從事會計助理工作，一直做到退休。為了發揮餘熱，讓更多退休人士享受退休生活，創辦了金色年華聯誼會。

退休 移民 洛杉磯

上一則

很多人想但不好意思啟齒 這款口味冰淇淋終於問世

下一則

世報教育展／發現孩子興趣和特長 資深教育家潘子瑜分享經驗

延伸閱讀

移民專頁／EB-1A申請被拒 還有其他補救法

移民專頁／EB-1A申請被拒 還有其他補救法
移民專頁／頻繁申請EB-1A 不會提高批准率

移民專頁／頻繁申請EB-1A 不會提高批准率
移民專頁／I-485是否獲准 聯絡移民局了解

移民專頁／I-485是否獲准 聯絡移民局了解
移民專頁／以OPT申請I-140 仍需證明非移民意圖

移民專頁／以OPT申請I-140 仍需證明非移民意圖
移民專頁／I-140核准後 可O-1簽證入美

移民專頁／I-140核准後 可O-1簽證入美
大馬旅美聯誼會 爭取三大便民服務

大馬旅美聯誼會 爭取三大便民服務

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28
川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)

川普24小時六度出手 加州成箭靶

2025-03-30 02:19
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42
兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）

新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

2025-03-27 17:54
美國移民局（USCIS）在X上表示，將打擊目標鎖定在那些為獲得綠卡福利而走捷徑實現美國夢的移民，敦促公民舉報婚姻詐欺行為。（美國移民局X帳號截圖）

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

2025-03-25 14:30

超人氣

更多 >
川普24小時六度出手 加州成箭靶

川普24小時六度出手 加州成箭靶
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑