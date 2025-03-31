金色年華聯誼會創辦人林挺光棄升職 40年前為子女移民

金色年華聯誼會創辦人林挺光與朱曉芳夫婦。（記者啟鉻／攝影）

金色年華聯誼會創辦人林挺光現已年逾九旬，但精神飽滿，每天仍忙於聯誼會活動。他與太太朱曉芳結婚60年，40多年前夫婦從台灣移民 美國，當年林挺光放棄升遷機會和優厚待遇，與政府公務員太太為了子女教育和前途移民美國。夫婦兩人從開餐館做起，如今三個子女都學有所成，孝敬父母，一家人其樂融融。

林挺光與朱曉芳夫婦結婚60載，從中國傳統上說屬於「鑽石婚」。談起兩人早年相識相愛，朱曉芳說，當年兩人認識的時候，林挺光30歲出頭，她20多歲；雙方父母的祖籍都是浙江，互相熟悉。林挺光從軍後，很年輕就成為軍官，人很帥，經介紹兩人相識。林挺光後來考入陸軍官校學習指揮參謀，在校擔任隊長。畢業後就進入國防部工作，升遷很有前途。兩人看問題觀念都很相同，認識二年後就步入了結婚殿堂。

上世紀70年代末，夫婦兩人考慮到子女未來教育和前途，決定移民美國。在個人升遷和子女前途權衡下，林挺光、朱曉芳夫婦選擇了後者。他們帶著孩子踏上異國他鄉，至今已經在洛杉磯 生活近半個世紀。

林挺光一家到了洛杉磯後，由於語言不通加上無在美生活技能，起初生活很艱難。為了生活，林挺光參加華人開辦的短期華廚班學習，夫婦兩人在亞凱迪亞市附近開了一家中餐館名為「Good Chinese Food」，堂食座位有近30個。林挺光是大廚，朱曉芳負責前台。一做就是幾年。

林挺光說，他最拿手的菜有多樣，其中叉燒排骨、炒飯、酸甜雞都讓顧客喜歡，那時的顧客洋人比較多。夫婦兩人每天早晨6至7時就到餐館開始工作，最晚要9至10時才返家。讓兩人感到欣慰的是，三個子女都很懂事，也體貼爸爸媽媽的辛苦。

後來，隨著在美國生活經驗積累，夫婦兩人離開餐飲業，林挺光入職航太零件公司，朱曉芳從事會計助理工作，一直做到退休 。為了發揮餘熱，讓更多退休人士享受退休生活，創辦了金色年華聯誼會。