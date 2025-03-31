羅蘭岡「金色年華聯誼會」豐富退休生活 成長者第2個家

金色年華聯誼會舞蹈班大合影。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣非建制區羅蘭岡 （Rowland Heights）社區中心有一個「金色年華聯誼會」，經常舉辦豐富多樣聯誼活動。該聯誼會成員目前有300多人，都是55歲以上人士，大家在這裡結識新朋友、學習才藝，在溫馨的大家庭中如同兄弟姐妹。創辦人林挺光表示，聯誼會成立20多年來，提供平台讓大家繼續發現生活中的樂趣和意義，為退休 後的生活增添更加美麗色彩。

年長者生活節奏雖放慢，但依然會追尋快樂與夢想。20多年前，自台灣移民 美國的林挺光、朱曉芳夫婦退休後，決定在羅蘭岡創辦金色年華聯誼會，為55歲以上長者提供一個聯誼交友、學習才藝，享受退休時光的非營利組織。

經過縣府審批後，聯誼會於2000年1月3日正式宣布成立，一開始就有近百人加入，大家非常支持。最初活動場地在羅蘭岡原先的社區中心，但隨著成員人數增多，大家希望有更大活動空間。羅蘭岡新社區中心於2015年啟用後，金色年華聯誼會也隨後在這裡舉辦活動。

林挺光說，為聯誼會起名「金色年華」就是讓大家感覺很溫暖。最初成員台灣移民很多，現在來自中國的移民占了近半，還有韓裔人士及其他亞洲國家移民。大多數成員是聖蓋博谷東區居民，最遠的成員來自橙縣。

最初成立時才藝班只有元極舞、排舞、唱歌、麻將等。當時年逾七旬的林挺光自己編輯會刊、制定活動計畫、安排活動內容，為成員們服務活力充沛、樂此不疲。朱曉芳介紹，為了讓大家能享受大自然美景，聯誼會平時也舉辦短途旅遊團。每次舉辦活動前，他們都要先探訪好路線及場地、就餐、方便設施，大家在車上唱歌、講故事，說笑話，真是好開心。

民族舞班學員在練習。（記者啟鉻／攝影）

20多年過去了，金色年華聯誼會在聖蓋博谷名聲愈來愈響亮，由原先百餘人增加到如今300多人。每年舉辦大型派對，例如端午節、聖誕節、慶生會。才藝班內容又增加了太極拳、社交舞、卡拉OK、民族舞、書畫班等。有位先前國畫班學員潘金枝，由於畫工非常出色，現在成了國畫班老師。還有教民族舞蹈的老師袁琦不僅教大家舞蹈，還經常帶學員出去表演。排舞老師劉素玲的學員總是最多，大家學習熱情非常踴躍。

金色年華聯誼會排舞學員。（記者啟鉻／攝影）

金色年華聯誼會麻將班經常舉辦比賽，書法、國畫班總有作品展。對於喜愛中國傳統文化的成員，書法與國畫課程不僅提供創作技巧指導，還帶來心靈的寧靜，部分學員在學習中還發現了自己藝術天賦。舞蹈和歌唱班，無論是喜歡輕鬆舞動的民族舞、社交舞和排舞，還是渴望在音樂中表達自己情感的合唱愛好者，在學習時都充滿樂趣與活力。聯誼會每年組織多次短途旅行與郊遊活動，欣賞古蹟採摘果園，大家在旅遊中釋放壓力，擁抱大自然的美好。

金色年華聯誼會國畫班。（記者啟鉻／攝影）

林挺光說，金色年華聯誼會最吸引大家的地方，就是所營造的溫馨氛圍以及凝聚力。在這裡，大家不僅是學習夥伴，更是親密的朋友，無論是快樂還是困難，大家都會相互幫助、相互鼓勵。許多會員甚至稱聯誼會為「第二個家」，成員彼此視同兄弟姐妹，聯誼會中甚至還有近十位年逾九旬成員，身體依然很硬朗，經常參加自己喜歡的活動。