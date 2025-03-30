慶亞裔美國文化 喜劇美食節門票開賣

前100名VIP票的購買者，會收到喜劇美食節和99大華聯名的T恤。（主辦方提供）

Belly Laughs洛杉磯 第一個慶祝亞裔 美國文化的喜劇美食節將在7月12日至13日登陸洛杉磯L.A. Live，活動門票於28日開售。為期兩天的活動會有超過30名喜劇演員及神祕嘉賓參與，合作方大華超市將在活動上推出其獨家商品。

Belly Laughs洛杉磯第一個慶祝亞裔美國文化的喜劇美食節將在7月12日至13日登陸洛杉磯L.A. Live。（主辦方提供）

喜劇美食節結合最佳喜劇和亞洲美食，以前所未有的方式慶祝亞裔美國文化。在L.A. Live屆時會有三個舞台，為來賓們提供動態喜劇體驗，從深刻評論到不羈幽默，還有本地亞洲美味佳餚。參與的喜劇演員包括傳奇人物Hasan Minhaj等多位藝術家。同時還有MAMA’s NIGHTMARKET、Kolkata Chai Co、A&J Restaurant、Awan、BBQ4U、Bhanu Indian Cuisine等超過20家洛杉磯最受歡迎的亞洲餐廳帶來其最受歡迎餐點。

這次活動一大亮點是與大華超市合作，將提供其獨家99大華品牌商品，為活動增添獨特色彩，對於前100名VIP票的購買者贈送喜劇美食節和99大華聯名的T恤，活動還將提供來自馬爹利（Martell）和Skrewball等特色飲品。

活動合作方，MAMA創辦人Jared Jue表示，他們一直夢想著擴大MAMA夜市，這次喜劇美食節遠超出想像，將各個社區聚集在一起，帶來令人難以置信的風味、喜劇演員和文化交流歡樂時刻。