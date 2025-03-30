我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

慶亞裔美國文化 喜劇美食節門票開賣

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前100名VIP票的購買者，會收到喜劇美食節和99大華聯名的T恤。（主辦方提供）
前100名VIP票的購買者，會收到喜劇美食節和99大華聯名的T恤。（主辦方提供）

Belly Laughs洛杉磯第一個慶祝亞裔美國文化的喜劇美食節將在7月12日至13日登陸洛杉磯L.A. Live，活動門票於28日開售。為期兩天的活動會有超過30名喜劇演員及神祕嘉賓參與，合作方大華超市將在活動上推出其獨家商品。

Belly Laughs洛杉磯第一個慶祝亞裔美國文化的喜劇美食節將在7月12日至...
Belly Laughs洛杉磯第一個慶祝亞裔美國文化的喜劇美食節將在7月12日至13日登陸洛杉磯L.A. Live。（主辦方提供）

喜劇美食節結合最佳喜劇和亞洲美食，以前所未有的方式慶祝亞裔美國文化。在L.A. Live屆時會有三個舞台，為來賓們提供動態喜劇體驗，從深刻評論到不羈幽默，還有本地亞洲美味佳餚。參與的喜劇演員包括傳奇人物Hasan Minhaj等多位藝術家。同時還有MAMA’s NIGHTMARKET、Kolkata Chai Co、A&J Restaurant、Awan、BBQ4U、Bhanu Indian Cuisine等超過20家洛杉磯最受歡迎的亞洲餐廳帶來其最受歡迎餐點。

這次活動一大亮點是與大華超市合作，將提供其獨家99大華品牌商品，為活動增添獨特色彩，對於前100名VIP票的購買者贈送喜劇美食節和99大華聯名的T恤，活動還將提供來自馬爹利（Martell）和Skrewball等特色飲品。

活動合作方，MAMA創辦人Jared Jue表示，他們一直夢想著擴大MAMA夜市，這次喜劇美食節遠超出想像，將各個社區聚集在一起，帶來令人難以置信的風味、喜劇演員和文化交流歡樂時刻。

洛杉磯 亞裔

上一則

世報教育展／Berry邱 開講AP攻略大全

下一則

法廊快報／高等法院法官惹議 遭申訴行為不當

延伸閱讀

MLB／美國4大職業運動最資深球員 韋蘭德先發5局獲好評

MLB／美國4大職業運動最資深球員 韋蘭德先發5局獲好評
川普放話100%拿下格陵蘭 不在乎汽車漲價、高層洩密

川普放話100%拿下格陵蘭 不在乎汽車漲價、高層洩密
台積向川普喊話 美國第3廠拚加速動土

台積向川普喊話 美國第3廠拚加速動土
「大家都期待川普來救我們」塔利班釋放1名美國公民

「大家都期待川普來救我們」塔利班釋放1名美國公民
白宮：歐洲企業若要當美國政府供應商 就放棄DEI政策

白宮：歐洲企業若要當美國政府供應商 就放棄DEI政策
台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42
美國移民局（USCIS）在X上表示，將打擊目標鎖定在那些為獲得綠卡福利而走捷徑實現美國夢的移民，敦促公民舉報婚姻詐欺行為。（美國移民局X帳號截圖）

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

2025-03-25 14:30
一名拉斯維加斯男子自10歲起多次遭親生母親侵犯，如今他擔心年僅15歲的弟弟可能是自己的親生兒子。（8 News Now）

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

2025-03-23 15:18

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部