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伊頓大火造成鉛害 範圍比預期廣

編譯陳盈霖╱綜合報導
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研究指出，火災後鉛的傳播範圍比預期更廣，尤其在未清潔的表面。（ABC 7）
研究指出，火災後鉛的傳播範圍比預期更廣，尤其在未清潔的表面。（ABC 7）

伊頓大火（Eaton fire）後，環境中存在多少鉛（lead）和有毒物質？加州理工學院（Caltech）地球化學（geochemistry）教授蒂索（Francois Tissot）團隊日前公布初步研究指出，火災後鉛的傳播範圍比預期更廣，在未清潔的表面，特別是靠窗處，鉛含量比室內其他地方高出十倍。

今年1月7日伊頓大火蔓延時，蒂索與家人撤離位於艾塔迪那（Altadena）的住所。蒂索的家也受到嚴重損害。

與一般山火不同，伊頓山火中，90%被摧毀的房屋建於1975年前，意味著許多建材可能含有鉛漆與石綿，這些物質如今被美國環保署（EPA）禁用。山火過後，蒂索利用他的專業，測量火災產生的灰燼中是否含有鉛等有毒金屬。由於強風亦將這些灰燼擴散至災區數哩外社區，他希望透過此研究幫助社區了解環境風險。

蒂索的團隊從52個家庭採集超過300個樣本，範圍涵蓋災區核心至數哩外社區，也對加州理工學院四棟建築進行採樣，從窗台、書桌、其他平面和樓梯間採集100多個樣本，檢測鉛、鎘（cadmium）、鉻（chromium）和砷（arsenic）等含量。

研究發現，鉛的傳播範圍比預期更廣，甚至在距離七哩外住宅內，也檢測到高含量的鉛，特別是未經清潔的表面。而清潔表面後，鉛含量可降低約90%至EPA安全標準下。研究團隊還發現，鉛顆粒隨著火災煙霧和風傳播至災區以外地區，如巴沙迪那（Pasadena）、聖蓋博（San Gabriel）、格蘭岱（Glendale）等，即使距災區較遠區域，未清潔表面的鉛含量仍很高，部分地區甚至與災區中心數值相當。不過蒂索指出，在水龍頭的自來水樣本中，並未檢測超過EPA標準的鉛含量。

蒂索強調，含鉛量偏高，對兒童尤令人擔憂。美國疾病管制暨預防中心（CDC） 指出，即使兒童血液中鉛含量較低，也恐導致發育遲緩、學習困難和行為問題。

他說，伊頓大火是場城市火災，不僅只是野火。火災發生於人口密集的老建築社區，可能會吸入建築環境中燃燒的物質，包括汽車電池、鋰和鉛顆粒等。

「所有碎片清除完成前，我個人都非常擔心。」蒂索說，特別是使用吹葉機等設備，可能將灰燼重新懸浮於空氣中，這恐成為導致鉛中毒的主要途徑，一但它進入肺部，就會留在體內。

清潔的重要性在此研究亦得到證實。已清潔表面的鉛含量顯著降低，約為未清潔表面的十分之一，團隊強烈建議居民使用具HEPA過濾功能的吸塵器、清潔濕巾及防護裝備（如手套、護目鏡與N95口罩）來清潔鉛顆粒與灰燼，也建議居民關注空氣品質指數（AQI），在指數升高時戴口罩。

研究指出，火災後鉛的傳播範圍比預期更廣，尤其在未清潔的表面。（ABC 7）
研究指出，火災後鉛的傳播範圍比預期更廣，尤其在未清潔的表面。（ABC 7）

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