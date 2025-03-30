美中加華人少年聖蓋博文化交流 吳程遠勉華人勇敢發聲

聖蓋博市長吳程遠(右)帶領美中加華人青少年代表參訪聖蓋博大劇院。（記者張宏／攝影）

美中加三國的華人 青少年代表28日探訪洛杉磯發源地聖蓋博 市，這次文化交流參訪活動得到聖蓋博市長吳程遠（John Wu）大力支持，他和青少年代表共同開啓這次跨中西和世代的文化交流對話，華人要勇敢發聲才能被看到，聖蓋博市未來不僅要作為南加花燈最多的城市，而且要成為2028年奧運 會合作城市。

參與活動的青少年平均年齡在11歲到13歲，來自中美加三國不同城市，包括美國的梁穎林（Winny Liang）、加拿大的國嘉瑞（Samuel Jiarui Guo）、中國四川的謝欣月（Angel Xinyue Xie）和上海的楊爍（Shuo Yang）。他們各自介紹自己所在地方的特色，謝欣月表示，她的家鄉成都有國寶熊貓和很多川味美食，通過這次參訪，讓她很更進一步了解美國文化，希望未來能提高自己的英語水平。

青少年們還參訪聖蓋博大劇院和被譽為西方歷史活教材的Mission San Gabriel Arcangel，有專人講解帶領他們追溯殖民時期建築與宗教文化和著名的古蹟聖蓋博修道院。

吳程遠帶領這些青少年參訪市政廳並介紹市府組織架構，他表示，聖蓋博歷史悠久，有很多古蹟，包括擁有200年釀酒史的葡萄藤酒莊。城市發展不是一個階段，是延續性發展。他作為市長要規畫城市未來十年的發展，希望把聖蓋博打造成南加最多花燈的城市，同時成為奧運合作城市。聖蓋博有三個五星級酒店，且有快速路前往洛杉磯市區，幫助奧運會團體快速抵達會場。

吳程遠介紹自己的從政經歷，鼓勵青少年要勇敢發聲。他說，華人小孩要勇敢表達自己，不說就沒人聽得到，就會被忽略，導致別人幫你做決定，未必合乎你的想法。青少年有很多可能性，要找到自己強項，了解自己的願景和希望成為什麼人。

吳程遠特別為青少年代表們頒發「中美青少年文化交流大使」榮譽證書，表彰他們在跨中西文化交流中的參與。

活動總召集人Tiffany Chang表示，選擇聖蓋博市為中美青少年文化交流第一站，主要是因為聖蓋博市獨特的歷史積澱和文化藝術底蘊，為青少年提供沈浸式體驗，也提供這些青少年以第一視角探索中美文化差異與互動關係的機會。