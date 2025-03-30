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推廣華文教育、社區服務多年 鍾幼蘭獲頒傑出女性

橙縣訊
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南海岸中華文化協會執行長鍾幼蘭（左二）獲加州眾議員73區「年度傑出女性」獎。（南海岸中華文化協會提供）
南海岸中華文化協會執行長鍾幼蘭（左二）獲加州眾議員73區「年度傑出女性」獎。（南海岸中華文化協會提供）

加州第73區州眾議員Cottie Petrie-Norris27日晚間舉辦第七屆「年度傑出女性」（Women of the Year）頒獎典禮，表彰橙縣四名傑出女性。南海岸中華文化協會執行鍾幼蘭（Yulan Chung）因為推廣中文教育、多元文化交流及社區服務貢獻卓越，成為唯一華裔獲獎者。

另三位獲獎女性為 : 維珍銀河政府事務和研究運營副總裁 Sirisha Bandla，非營利組織 Rising Above Disabilities （RAD） Camp 聯合創始人 Katie Webb Brundrige 和 Meghan Clem。

鍾幼蘭表示，南海岸中華文化協會已為爾灣社區服務近50年，自己能夠代表協會、特別是亞太裔女性接受表彰，深感榮幸。她強調，亞太裔女性的辛勤工作和堅定承諾常常被忽視，能夠代表她們獲得這份榮譽意義重大，與大家共享這份喜悅。

頒獎典禮當天，橙縣督委會主委弗利（Katrina Foley）、柯斯塔梅薩市長John Stephens、爾灣副市長James Mai、市議員劉令淳（Melinda Liu）、塔斯汀市議員Lee Fink、塔斯汀聯合學區主席Allyson Muñiz Damikolas等多位民選官員到場致意；南海岸中華文化協會理事林宗七、蔡玟慧、馬得康、華聲合唱團團長黃俊朗和爾灣讀書會會長李克琪等人也前往同賀。

州眾議員Cottie Petrie-Norris指出，她非常榮幸能夠連續第七年表彰這些橙縣傑出的女性。她指出，這些女性的領導和服務對社區產生了深遠的影響，激勵下一代女性領袖去追求夢想。

爾灣副市長James Mai和市議員劉令淳也代表爾灣市政府向鍾幼蘭表示祝賀。

自2013年起，鍾幼蘭擔任爾灣中文學校校長及南海岸中華文化協會執行長。近年來，鍾幼蘭積極推動美國華裔文化藝術人才的培養，並成為爾灣聯合公立學區設立首所中、英雙語沉浸式小學的主要推動力量。透過各類文化藝術活動，鍾幼蘭成功打破了文化界限，豐富了社區民眾的精神生活。

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