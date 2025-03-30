蒙市櫻花節4月12日、13日登場

蒙特利公園市櫻花節將於4月12日、13日於該市巴恩斯公園舉辦。（本報檔案照）

蒙特利公園市 櫻花節（Monterey Park Cherry Blossom Festival）將於4月12日（周六）至13日於該市巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦。本屆櫻花節慶祝25周年，兩天活動有歌舞表演、美食攤位還有免費手工製作、藝術展覽等。

蒙市市府在其官網發布消息，該活動時間為4月12日上午11時至晚上7時以及13日上午11時至下午6時。活動包括精彩的節目表演如日本 舞蹈、太鼓，Kokoro、City Pop Jam等表演團隊帶來的歌舞表演。此外還有武術、夏威夷 草裙舞和當地學生團體帶來的音樂演奏。

13日，更有Asayoru女傭咖啡店帶來的與日本偶像共同慶祝節日活動；現場DJ帶來動感音樂。愛車人士還可以參觀動畫形象汽車展，屆時車子將裝飾有各種動漫形象，十分獨特。

在蒙市市政廳，來賓可以欣賞多種文化展覽，包括書法，摺紙藝術和茶道展。13日，民眾還可以在手工攤位製作自己的日本娃娃。

本屆櫻花節參與的攤位數量將破紀錄，社區資源攤位提供地方衛生局、社會、教育資源等。還有大量美食攤位如日式醬油雞，麻薯糰子甜點等。

櫻花節入場免費，民眾還可以搭乘免費公車。公車將在蘭利老年中心（Langley Senior Center）和Ynez小學和Repetto小學停靠接客。