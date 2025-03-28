GBI環球創新建材中心試營運 成立美國國際協會

GBI環球創新建材中心展示廳。（記者啟鉻／攝影）

GBI環球創新建材中心26日在工業市舉行試運營儀式，主辦者表示美國國內建材銷售地比較分散，建商採購各類建材也比較耗時耗力，建商希望提供一站式購物服務，將最好的建材組合一起，成立了這家大型建材綜合市場。在試運營慶典上，還宣布美國國際建材協會正式成立。

據了解，GBI環球創新建材中心，前部分展廳面積近1萬3000平方呎，後部分是21萬平方呎的倉儲設施。據該中心共同創辦人、CEO王志剛表示，主要提供創新型建材，打破傳統建築方法，採用輕鋼結構建材可以大大提高抗震強度，也消除白蟻困擾，更不會發霉，不僅環保可回收，而且壽命可達300年。現場還展示輕鋼結構住宅，稱為三好住宅：住得好、建得快、更經濟。他還透露，自洛杉磯 年初野火重災之後，在重建將開始時，他們已經在跟進一些項目，在採用高科技環保耐火建材方面，輕鋼材料體系占據很多優勢。不僅造價比傳統建築方法降低超過10%，而且建設速度也快。他表示，目前該中心銷售各類建材來自全球近60個商家，也有美國本土業者。 展示輕鋼建材。（記者啟鉻／攝影）

美國國際物流協會是該建材中心主辦者之一，協會會長譚勇表示，該中心倉儲招商全部完成後，還會進一步擴大，另外還會有一處26萬平方呎倉儲設施，總計運營面積擴大到47萬平方呎。進而再成立家具批發中心，也會將業務擴展至美東，成立建材和家具批發市場，在美國中部也會建立一個小規模建材家具批發中心。由於物流通暢，只要將項目落地就可以了。

譚勇還表示，全部項目業務針對的全美市場，優勢是擁有自己物流渠道，成本及倉儲費用都會降低很多，因此經營的建材價格降低，利潤也會提高，送貨效率也會提升。他指出，成立中心的目的之一就是要引領中國企業走向國際，走進美國。而川普 對進口商品增加關稅 ，目的也是讓企業資金人才回流。所以就順應這種政策，已經有部分中國企業在諮詢這方面事宜，但鑑於川普政策多變，大家都在觀望中。