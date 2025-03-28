教育專題╱大學入學考試ACT 加州綜合成績列第一

大學入學標準考試ACT，2024届加州成績並列第一。（ACT官網）

美國大學入學標準考試ACT （American College Testing）綜合平均分數繼續保持穩定，2024届高中畢業生30% 達到至少三項ACT大學入學基準。根據ACT委員會發布的最新數據，2024年約有140萬人參加ACT 考試，全國平均綜合成績為19.4分（滿分36）；加州平均綜合成績26.5分，與康乃狄克州（Connecticut）並列第一。

2024年高中畢業生中，有30%達到ACT英語、數學、閱讀和科學科目的三項或四項大學基準，而57%達到一項或多項基準。往屆畢業班的ACT數據顯示，達到所有四個基準的學生中，有84%在六年內獲得高等學位。數十年的研究結果表明，標準考試成績，是衡量學生是否準備好上大學的有效指標。

2023-2024學年，ACT的各州和地區考試計畫參與人數持續增加。2024年畢業班，78%的學生通過該計劃至少參加過一次測試。

加州大學 （University of California）特別工作小組調查發現，標準化考試不會加深來自代表性不足的種族和民族學生之間的差距；標準化考試比高中平均績點（grade point average），更能預測學生第一年的成功、留校和大學畢業；取消考試，只會偏向學生的高中平均績點，而這已經受到不同評分標準和分數膨脹影響。

大學入學標準化考試有積極作用。ACT堅信每個學生，無論其經濟狀況、種族或民族、年齡、性別或性別認同或地理位置如何，都應該擁有在大學和職業生涯中取得成功所需的工具、支持和資源。從實務上來說，取消標準化考試要求，會加深大學所試圖解決的不公平現象。ACT隨時準備好與各機構合作，確保更多教育機會、公平性和更好的教育成果，讓所有追求高等教育的人，都能實現他們的夢想。

美國亞裔 教育聯盟主席趙宇空表示，取消 SAT/ACT等標準化考試的入學要求，將對在弱勢群體中成長的孩子造成意想不到的傷害。它會加劇分數膨脹問題，並成為掩蓋教育成就差距的繃帶。（系列完）