我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

教育專題╱大學入學考試ACT 加州綜合成績列第一

記者丁曙／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學入學標準考試ACT，2024届加州成績並列第一。（ACT官網）
大學入學標準考試ACT，2024届加州成績並列第一。（ACT官網）

美國大學入學標準考試ACT（American College Testing）綜合平均分數繼續保持穩定，2024届高中畢業生30% 達到至少三項ACT大學入學基準。根據ACT委員會發布的最新數據，2024年約有140萬人參加ACT 考試，全國平均綜合成績為19.4分（滿分36）；加州平均綜合成績26.5分，與康乃狄克州（Connecticut）並列第一。

2024年高中畢業生中，有30%達到ACT英語、數學、閱讀和科學科目的三項或四項大學基準，而57%達到一項或多項基準。往屆畢業班的ACT數據顯示，達到所有四個基準的學生中，有84%在六年內獲得高等學位。數十年的研究結果表明，標準考試成績，是衡量學生是否準備好上大學的有效指標。

2023-2024學年，ACT的各州和地區考試計畫參與人數持續增加。2024年畢業班，78%的學生通過該計劃至少參加過一次測試。

加州大學（University of California）特別工作小組調查發現，標準化考試不會加深來自代表性不足的種族和民族學生之間的差距；標準化考試比高中平均績點（grade point average），更能預測學生第一年的成功、留校和大學畢業；取消考試，只會偏向學生的高中平均績點，而這已經受到不同評分標準和分數膨脹影響。

大學入學標準化考試有積極作用。ACT堅信每個學生，無論其經濟狀況、種族或民族、年齡、性別或性別認同或地理位置如何，都應該擁有在大學和職業生涯中取得成功所需的工具、支持和資源。從實務上來說，取消標準化考試要求，會加深大學所試圖解決的不公平現象。ACT隨時準備好與各機構合作，確保更多教育機會、公平性和更好的教育成果，讓所有追求高等教育的人，都能實現他們的夢想。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空表示，取消 SAT/ACT等標準化考試的入學要求，將對在弱勢群體中成長的孩子造成意想不到的傷害。它會加劇分數膨脹問題，並成為掩蓋教育成就差距的繃帶。（系列完）

ACT 加州大學 亞裔

上一則

加州理工、史丹福等入選最美校園 包括這所你沒聽過

下一則

2024大選 12萬份郵寄選票認定無效

延伸閱讀

對付挺巴示威 川普政府考慮部分大學禁招留學生

對付挺巴示威 川普政府考慮部分大學禁招留學生
加州H-1B簽證持有者 80%在灣區

加州H-1B簽證持有者 80%在灣區
全球垃圾回收日 加州人三個簡單動作可造福環境

全球垃圾回收日 加州人三個簡單動作可造福環境
美夢變惡夢 學生擔憂F-1簽證掀拒發潮

美夢變惡夢 學生擔憂F-1簽證掀拒發潮
漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售
美國恐成「法西斯獨裁政權」耶魯學者轉赴加拿大任教

美國恐成「法西斯獨裁政權」耶魯學者轉赴加拿大任教

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」