聖蓋博市 去年財政、交通表現佳

左起:聖蓋博市議員陳履正、副市長Denise Menchaca、市長吳程遠、市議員丁言愉。(記者王若然/攝影)

聖蓋博 市(City of San Gabriel)2025年市情咨文(State of the City)於25日下午在歷史悠久的聖蓋博大劇院舉行。聖蓋博市市長吳程遠(John Wu)為聖蓋博市民做了報告,數字顯示,該市在過去一年於財政、交通道路、市府透明度等方面有卓越成就。

在市府財政方面,聖蓋博市達到了極為健康的狀態。上個財年,該市一般資金盈餘(general fund surplus)520萬美元,有儲備資金2100萬美元。聖蓋博市2024年證實從加州 審計局的財政高風險名單中移除。吳程遠表示,這少不了財政管理團隊的努力,城市也將繼續堅守透明化、負責人的態度,確保城市財務積極良好運行。

2024年聖蓋博進一步提升城市行政透明化,並積極建立與市民溝通的平台。這一年,市府處理了600多份公開檔案申請,在網站、社交媒體上有多語言信息,其官方社交帳號漲粉35%。此外,城市還發起了商業社媒營銷項目,通過在社交平台推薦地方商家,幫助他們實現商業增長。

聖蓋博2024年持續投入社區服務項目,其城市低價共享乘車項目「RideSG」不僅增加了服務時間段,其APP還增加了中文版本。該市還舉辦了餃子啤酒節、國慶日慶典、元宵燈會等活動,吸引大量民眾參加。該市2024年首次舉辦了退伍軍人紀念活動,並在未來修建退伍軍人紀念碑。

聖蓋博市近幾年不斷進行道路優化工程,2024年其「路況指數」(Pavement Condition Index,PCI)成功提升至85分,該數字在2018、2021年分別為59分和82分。該市投入了210萬美元對共三英里的道路重新進行鋪設,花費500萬美元,對光纖升級,提升交通狀況。

聖蓋博市府是理想的工作場所,去年收到1000多份職業申請,該市府目前有19名全職員工,去年有八人獲得晉升,在吳程遠的努力下,該市與台北市達成實習計畫 ,實現跨國職業機會拓展。