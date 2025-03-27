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聖蓋博市 去年財政、交通表現佳

記者王若然／聖蓋博市報導
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左起：聖蓋博市議員陳履正、副市長Denise Menchaca、市長吳程遠、市議員丁言愉。（記者王若然／攝影）
左起：聖蓋博市議員陳履正、副市長Denise Menchaca、市長吳程遠、市議員丁言愉。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市（City of San Gabriel）2025年市情咨文（State of the City）於25日下午在歷史悠久的聖蓋博大劇院舉行。聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）為聖蓋博市民做了報告，數字顯示，該市在過去一年於財政、交通道路、市府透明度等方面有卓越成就。

在市府財政方面，聖蓋博市達到了極為健康的狀態。上個財年，該市一般資金盈餘（general fund surplus）520萬美元，有儲備資金2100萬美元。聖蓋博市2024年證實從加州審計局的財政高風險名單中移除。吳程遠表示，這少不了財政管理團隊的努力，城市也將繼續堅守透明化、負責人的態度，確保城市財務積極良好運行。

2024年聖蓋博進一步提升城市行政透明化，並積極建立與市民溝通的平台。這一年，市府處理了600多份公開檔案申請，在網站、社交媒體上有多語言信息，其官方社交帳號漲粉35%。此外，城市還發起了商業社媒營銷項目，通過在社交平台推薦地方商家，幫助他們實現商業增長。

聖蓋博2024年持續投入社區服務項目，其城市低價共享乘車項目「RideSG」不僅增加了服務時間段，其APP還增加了中文版本。該市還舉辦了餃子啤酒節、國慶日慶典、元宵燈會等活動，吸引大量民眾參加。該市2024年首次舉辦了退伍軍人紀念活動，並在未來修建退伍軍人紀念碑。

聖蓋博市近幾年不斷進行道路優化工程，2024年其「路況指數」（Pavement Condition Index，PCI）成功提升至85分，該數字在2018、2021年分別為59分和82分。該市投入了210萬美元對共三英里的道路重新進行鋪設，花費500萬美元，對光纖升級，提升交通狀況。

聖蓋博市府是理想的工作場所，去年收到1000多份職業申請，該市府目前有19名全職員工，去年有八人獲得晉升，在吳程遠的努力下，該市與台北市達成實習計畫，實現跨國職業機會拓展。

吳程遠做完市情咨文，現場觀眾起立鼓掌。（記者王若然／攝影）
吳程遠做完市情咨文，現場觀眾起立鼓掌。（記者王若然／攝影）
部分現場觀眾合影。（記者王若然／攝影）
部分現場觀眾合影。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 加州 實習計畫

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