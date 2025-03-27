洛縣檢察長：恢復有條件求處死刑

洛杉磯縣檢察長霍克曼宣布將有條件恢復求處死刑。（本報檔案照）

州長紐森2019年宣布暫停執行死刑 ；洛杉磯縣前任檢察長賈斯康（George Gascón）任內也以無期徒刑取代死刑。但現任檢察長霍克曼（Nathan Hochman）25日宣布，將恢復有條件的死刑求處，意味著在嚴格條件判斷下，洛縣 檢方恢復求處死刑。

霍克曼辦公室聲明，既然加州 只是「暫停」死刑，而非「廢除」死刑，在非常特別的情況下，謀殺案經過審慎、全面的審視後，洛縣檢方才會考慮求處極刑。聲明並指，決定即日生效，要求檢察官不得求處死刑的規定已然失效。

雖然恢復求處死刑，但真的要做還是必須經過非常嚴格的程序：除了必須是在非常駭人的情況下發生的，且被告辯護人得經「特殊情況委員會」（Special Circumstances Committee）告知被告，並獲得檢方的對等資訊。

被害者家屬的意見也將納入，並成為最終決定的考慮條件之一。 另外，檢方在求處死刑外別無他法時，應先通知相關法院，並且任何司法階段考慮死刑，都必須具備充分證據，而不只是單憑可能原因就先預設立場。

霍克曼指出，他仍然堅信對死刑求處，必須經過完整與完善的評估，且納入受害人遺族的意見，並考量每一件案子背後的完整原因，以確保檢方求處死刑正當、合適與合理。