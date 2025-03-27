蒙市華裔黃皓俊高中生獲愛迪生學者獎學金 4年5萬元

黃皓俊（左二）獲頒愛迪生學者獎學金。（南加州愛迪生電力公司）

為了鼓勵年輕學子在科學、技術、工程與數學(STEM)領域中追求創新與變革，「愛迪生學者獎學金計畫」(Edison Scholars)已連續近20年資助來自清寒家庭的南加州 學子，幫助他們實現夢想。近日，該計畫宣布2025屆的獲獎名單，其中來自蒙特利公園市的華裔高中生黃皓俊(Matthew Wong)入選。

該獎學金計畫由南加 州愛迪生電力公司(SCE)設立，自2006年推行以來，每年向其服務區域內的30名即將畢業的高中生授予總額150萬美元的獎學金。每位獲獎者除了能在大學四年獲得5萬美元資助外，還可以在完成第一年大學課程後，獲得在南加州愛迪生電力公司帶薪暑期實習的機會。

華裔入選者黃皓俊是馬凱博高中(Mark Keppel High School)的高年級生，將於今年5月畢業。他目前已經收到麻省理工學院(MIT)和史丹福大學(Stanford University)的錄取通知，並正在等待哈佛大學的錄取結果。黃皓俊表示，自己是家中第一個將上大學的成員，能夠獲得愛迪生學者獎學金，是對他的家庭及未來學業的最大支持。這筆獎學金將幫助他進一步追求自己在地球物理學(geophysics)領域的夢想，並致力於地震 研究與建模，努力提升地震安全技術。

南加州愛迪生電力公司發言人Gabriela Ornelas表示，除了符合獎學金計畫的要求外，黃皓俊的學術成就和職業抱負完美體現了愛迪生學者計畫的宗旨──表彰那些具有遠大理想的學生，幫助他們通過STEM改變世界。「黃皓俊計劃開發能提升地震安全的技術，我們對他踏上這個新旅程感到非常興奮。」