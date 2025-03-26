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「馬友友音樂之路」 林仁斌橙縣30日開講開放報名

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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台灣音樂導聆專家林仁斌30日橙縣開講，深入解析19項葛萊美獎得主馬友友的音樂成就與人生。（主辦單位提供）
台灣音樂導聆專家林仁斌30日橙縣開講，深入解析19項葛萊美獎得主馬友友的音樂成就與人生。（主辦單位提供）

台灣著名音樂導聆專家、「蹦藝術」執行長林仁斌將於30日在橙縣舉辦專題講座「馬友友─三段巴哈無伴奏音樂與音樂之路」，並以深入淺出的方式，引領聽眾走入當代最具影響力的大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）的音樂世界。活動現正開放報名，歡迎音樂愛好者踴躍參加。

此次講座聚焦馬友友三度灌錄巴哈無伴奏大提琴組曲，透過三個時期的詮釋，引領觀眾一窺其藝術歷程與風格轉變。馬友友至今錄製逾120張專輯，其中19張榮獲葛萊美獎。他曾表示：「我首先是一個人，第二是音樂家，第三才是大提琴家」，強調音樂應超越地域與傳統，成為連結全球文化的橋樑。

林仁斌在台灣音樂教育界享有盛譽，每年受邀演講超過100場，長年與國家兩廳院、國家交響樂團等文化機構合作。他擅長以親切生動的語言解析古典音樂，讓一般大眾也能輕鬆親近嚴肅音樂。所謂「音樂導聆」，指的是在音樂會演出前，由專家簡介作曲家背景、作品風格與演奏者故事，協助觀眾從「看熱鬧」進入「看門道」的境界。為推廣音樂欣賞，林仁斌創立「蹦藝術｜BONART」平台，打造豐富課程與影音資料庫，致力降低接觸古典音樂的門檻。

除了30日橙縣場次，林仁斌教授還將在加州舉辦系列講座：26日在爾灣南海岸文化中心主講「世界最偉大的電影音樂配樂大師～約翰•威廉斯」；29日在亞凱迪亞分享「杜達美─一路邁向樂壇之巔的神奇指揮家」；4月5日在金山灣區僑教中心講述「20世紀電影配樂王者：約翰•威廉斯─從配樂到動機的全面解密」。橙縣場講座將於30日下午4時至6時，在Laguna Woods Club House 5（24262 Punta Alta, Laguna Hills, CA 92637）舉行，免費入場，歡迎自由捐款。座位有限，請有意參加者及早透過線上表單（https://forms.gle/GD4jaYYYE6QUWxXi7）報名。更多場次資訊可上臉書搜尋「蔚藍人文堂」。

橙縣 亞凱迪亞 加州

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