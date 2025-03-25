我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

洛市擬加強開罰違停 貼補預算短缺

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛市恐增加違規停車執法，以彌補資金缺口。（NBC 4）
洛市恐增加違規停車執法，以彌補資金缺口。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，面對高達10億美元的預算赤字，洛市正努力縮小財政缺口，洛市交通局（LA Department of Transportation）停車執法團隊預計將進一步嚴格監察違反停車規定的行為，加強執法力度。

在過去，停車罰單是洛市重要收入來源之一，但近幾年來，特別是在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，因街道上停車需求減少，罰單收入大幅下降。

洛市審計長梅希亞（Kenneth Meija）表示，目前停車執法部門因人手短缺導致收入減少，存在6500萬美元缺口，剩餘員工也被迫執行非創收性工作。根據他的說法，市府目前考慮的選項包括裁員、凍結招聘，另一個可能是提高停車罰金。「你可以提高稅收、費用或罰款，也可向聯邦或州政府尋求補貼，但這些都是非常敏感的議題」他說。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）已指示市府人員全面尋找削減成本方案，以儘量減少裁員。她預計將於4月21日發布2025-26年預算提案。

此外，官員們也可能考慮調整城市固體廢物管理計畫，這可能會提升獨立屋住宅業主垃圾處理費率。目前，全市租戶透過RecycLA計畫承擔固體廢物收集成本，洛市行政官員薩博（Matt Szabo）認為，許多房主都享受了由城市普通基金補貼的折扣費率。

若市府調整政策以回收2億美元的補貼費用，針對低收入、老年人或殘疾人士的折扣可能會消失或減少。薩博表示，衛生部門將向市議會提交提案，敦促議員迅速批准變更，以實現「完全回收成本」。目前，獨立屋住宅每兩個月的垃圾處理費約為75美元，至2028年，這筆金額可能會增加至155美元。

低收入 疫情 洛杉磯

上一則

市場競爭加劇 洛杉磯租屋面臨挑戰

下一則

聯邦資金不確定 南加大凍結招聘

延伸閱讀

國會兩黨警告 聯邦大裁員影響新人招募 恐漣漪效應

國會兩黨警告 聯邦大裁員影響新人招募 恐漣漪效應
野火重建啟動 洛杉磯市批准3戶申請

野火重建啟動 洛杉磯市批准3戶申請
洛市預算赤字近10億 擬裁員凍薪

洛市預算赤字近10億 擬裁員凍薪
洛市西山區民宅遭竊 歹徒預先偷裝攝影機

洛市西山區民宅遭竊 歹徒預先偷裝攝影機
洛市預算短缺10億 數千員工面臨裁減

洛市預算短缺10億 數千員工面臨裁減
洛市凶殺、槍擊案 呈雙位數下降

洛市凶殺、槍擊案 呈雙位數下降

熱門新聞

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普