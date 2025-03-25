洛市擬加強開罰違停 貼補預算短缺

洛市恐增加違規停車執法，以彌補資金缺口。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，面對高達10億美元的預算赤字，洛市正努力縮小財政缺口，洛市交通局（LA Department of Transportation）停車執法團隊預計將進一步嚴格監察違反停車規定的行為，加強執法力度。

在過去，停車罰單是洛市重要收入來源之一，但近幾年來，特別是在新冠肺炎（COVID-19）疫情 期間，因街道上停車需求減少，罰單收入大幅下降。

洛市審計長梅希亞（Kenneth Meija）表示，目前停車執法部門因人手短缺導致收入減少，存在6500萬美元缺口，剩餘員工也被迫執行非創收性工作。根據他的說法，市府目前考慮的選項包括裁員、凍結招聘，另一個可能是提高停車罰金。「你可以提高稅收、費用或罰款，也可向聯邦或州政府尋求補貼，但這些都是非常敏感的議題」他說。

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）已指示市府人員全面尋找削減成本方案，以儘量減少裁員。她預計將於4月21日發布2025-26年預算提案。

此外，官員們也可能考慮調整城市固體廢物管理計畫，這可能會提升獨立屋住宅業主垃圾處理費率。目前，全市租戶透過RecycLA計畫承擔固體廢物收集成本，洛市行政官員薩博（Matt Szabo）認為，許多房主都享受了由城市普通基金補貼的折扣費率。

若市府調整政策以回收2億美元的補貼費用，針對低收入 、老年人或殘疾人士的折扣可能會消失或減少。薩博表示，衛生部門將向市議會提交提案，敦促議員迅速批准變更，以實現「完全回收成本」。目前，獨立屋住宅每兩個月的垃圾處理費約為75美元，至2028年，這筆金額可能會增加至155美元。