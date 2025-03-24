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亞凱迪亞市年度市情咨文 表彰野火救援英雄

記者邵敏／亞凱迪亞報導
20日的活動，在亞市警察局儀仗隊莊嚴的儀式中拉開序幕。（記者邵敏／攝影）
20日的活動，在亞市警察局儀仗隊莊嚴的儀式中拉開序幕。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞市長高卿20日在年度市情咨文中，總結過去一年城市在公共服務、社區健康和退伍軍人榮譽方面取得的成就，並強調未來優先事項。各界人士當天齊聚，現場氣氛熱烈。

20日的活動，在亞市警局儀仗隊莊嚴的儀式中拉開序幕，激昂國歌點燃全場熱情。高卿在演講中表達對國家、州和地方各級合作的堅定信念，並分享他在公共服務領域的經歷和承諾。作為曾在美國空軍服役10年的少校的他說︰「我們非常幸運，生活在世界上最偉大國家，但要記住，自由並非免費。」

當天活動表彰野火救援中英勇的消防一線人員。洛縣消防局飛行員Michael Sagely受邀作為主要演講嘉賓，分享救援過程中的感人故事，激勵在場每個人。

高卿讚揚州、縣和地方機構在應對災害中的協作精神，特別是消防員、執法人員以及公共工程人員的無私奉獻，「消防員冒著生命危險保護人們的安全，我們絕不能忘記他們的付出。」高卿同時提到，曾為國家服務的亞市居民，應當得到榮譽和認可，為此，亞市啟動首屆退伍軍人橫幅計劃，通過在市區懸掛橫幅，向退伍軍人致敬。

作為一名擁有20多年經驗的執業醫師，高卿將社區健康視為優先事項。市政府推出每月健康系列講座和年度全市健康博覽會，通過與本地醫療機構和組織合作，為居民提供健康教育和服務。

過去一年，亞市經濟發展成果顯著，商業繁榮，酒店項目推進，住房項目增多。高卿與洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）合作，成功爭取撥款，用於擴大公園的匹克球場容量，進一步豐富社區休閒活動。

20日活動中，亞市主要機構代表上台發言，眾人對城市未來充滿希望。

活動表彰野火救援中英勇的消防人員，他們為保護居民生命財產做出巨大貢獻。（記者邵敏...
活動表彰野火救援中英勇的消防人員，他們為保護居民生命財產做出巨大貢獻。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞5位市議員合影。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞5位市議員合影。（記者邵敏／攝影）
高卿呼籲居民共同努力，支持公共服務、關注社區健康，銘記為國家和社會做出貢獻的人。...
高卿呼籲居民共同努力，支持公共服務、關注社區健康，銘記為國家和社會做出貢獻的人。（記者邵敏／攝影）
各界人士當天齊聚一堂，現場氣氛熱烈。（記者邵敏／攝影）
各界人士當天齊聚一堂，現場氣氛熱烈。（記者邵敏／攝影）

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