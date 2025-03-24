正體漢字文化節 16所學校、團體參與 學中文變有趣
一年一度的正體漢字文化節，23日在洛僑文教服務中心熱鬧舉行，吸引眾多家長和孩子參與。大家在豐富多彩的活動中體驗漢字之美，領略東方文化風采，學習中文也可以變得簡單有趣。
（視頻來源：記者邵敏）
此次活動由洛僑中心主辦，南加州中文學校聯合會執行。車慶餘會長致歡迎詞拉開活動序幕，介紹團隊以及參與的學校、社團；她表示，每年舉辦漢字文化節都是挑戰，節目、展台不僅要與正體漢字相關，還需展現出不同的創意。
文化節介紹正體漢字的根源與發展，通過展示正體字的部首關聯性和偏旁類別，讓文字系統呈現。當天活動通過舞台表演、攤位活動等多種形式，全方位展示正體漢字魅力。不僅幫助人們了解漢字由來，還通過有趣遊戲和表演，激發中文學習者的濃厚興趣。
舞台表演精彩紛呈，開場舞「祥獅獻瑞」，活靈活現的舞獅表演點燃現場氣氛，引得觀眾陣陣歡呼；激昂的大鼓演奏，鼓點鏗鏘有力，展現中華傳統文化的磅礴氣勢；小小的扯鈴在孩子手中上下翻飛，與繩索巧妙配合，編織出一幅幅「繩舞鈴飛」的靈動畫面；「戲魚燈」歌聲婉轉悠揚，仿佛將觀眾帶入古色古香的東方意境中。
除舞台演出，主辦方還準備歷代服飾，供大小朋友穿戴拍照，體驗角色扮演的樂趣。攤位活動豐富多樣，有各種文字遊戲、樂高拼字、走迷宮等，參與者既能享受美食，又能收獲獎品。波莫那谷（Pomona Valley）中文學校的老師帶領孩子們體驗造紙術；小朋友手持活動表格，集滿十二生肖蓋章即可獲得大禮物。
當天共有16所學校、團體參與，除中文學校外，文化種子青少年團、海外青年文化大使協會（FASCA）以及兩所首次參加的公立小學，分別是東谷市（Eastvale）龍都小學和聖瑪利諾（San Marino）Valentine小學。每所學校都帶來特色項目，以遊戲、手工等形式，讓大家在趣味氛圍中認識漢字和中華文化。加州台灣同鄉聯誼會、羅省婦女新運會、以及南加中國大專院校聯合校友會等社團，也參與當天活動。
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