眾院擬砍8000億聯邦醫保預算 衝擊7000萬人

喬治城大學麥考特公共政策學院基金會兒童與家庭中心執行長暨健康政策研究主任Joan Alker教授。（記者楊青╱攝影）

眾議院最近提出削減8000億美元的醫療補助預算，引起醫療專家、西裔和非裔 為主社區以及弱勢群體的關注和擔憂。部分聯邦醫療服務和研究機構表示，可能多達7000萬人，將受此影響失去或健保福利削減。

少數族裔媒體中心（EMS）近日就相關議題進行專題研討，包括喬治城大學(Georgetown)麥考特公共政策學院基金會兒童與家庭中心執行長暨健康政策研究主任Joan Alker教授、UnidosUS衛生政策計畫主任Stan Dorn、洛杉磯縣社區健康中心總監普麗絲（Joanne Preece）等均認為，削減案將對低收入 工薪家庭、兒童和老人產生影響。

Stan Dorn表示，眾議院8000億美元醫療補助預算削減計畫，將是美國史上最大聯邦醫療削減。此前最接近這個數字的是1981年，雷根政府執政期間，削減了13%的聯邦醫療補助預算。

Dorn認為，聯邦醫療補助的大規模削減，將對所有人產生影響，首當其衝的是西裔和非裔。他們最近的分析顯示，目前超過2000萬西裔、1300萬非裔、350萬左右的亞太裔和70萬的美國原住民，都依賴聯邦醫療補助。此外3100萬兒童通過兒童健康保險計劃享有醫療補助，如果預算削減，這些人都將受影響。他解釋，目前擬案提出削減範圍，包括不符合工作要求的人；換言之，包括部分殘障人士、照顧小孩人士、老年人的看護人等，都可能失去聯邦醫療保險 ，或保險福利受削減。

眾議院削減聯邦醫療補助擬案的另一個措施，是降低Medicaid（由聯邦和州共同出資提供）中的聯邦補助份額，提高州和地方的參與份額，或設立聯邦醫療補助部分的最高個人上限。Joan Alker表示，很多年長者有聯邦和地方雙重醫療保險，兩種保險互相補充，一旦一種保險削減，另外的福利就會受到抑制。

Joan Alker表示，聯邦醫療保險覆蓋全美近一半孩子的醫療保險，同時也覆蓋全美61%新生兒的醫療開支，聯邦醫療保險補助，對兒童和家庭來說至關重要。與此同時，聯邦醫療保險也覆蓋年長者相當部分的醫療費用，比如包括養老院花費，這也是聯邦醫療保險重要的功能和特點，它使得美國醫療系統可以正常運轉，如果少掉這一部分，其他醫療系統運轉的困難程度會增加。

她表示，聯邦醫療保險作為大部分孩子和低收入勞工重要的醫療保險提供者，同時也為很多有殘障孩子提供醫療服務；其他的醫療保險雖然也為殘障孩子提供服務，但往往不足，需要聯邦醫療保險補充。她表示，在一些農村和偏遠地區，一些醫院已經關閉，很多州無法彌補聯邦經費的削減，可能會導致地方其他方面開支的削減，引起蝴蝶效應。

Alker認為，近年醫療欺詐不斷披露，但減少聯邦醫療保險的支出並不會減少欺詐。加大打擊各州醫療欺詐的力度，才是解決問題的根本。