我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

美西華人學會獎學金增至每人3000元 5月20日申請截止

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美西華人學會已連續十多年舉辦優秀高中畢業生獎學金發放活動，鼓勵華裔學生努力向學。圖為此前獎學金頒發。（美西華人學會提供）
美西華人學會已連續十多年舉辦優秀高中畢業生獎學金發放活動，鼓勵華裔學生努力向學。圖為此前獎學金頒發。（美西華人學會提供）

美西華人學會2025年優秀華裔高中應屆畢業生獎學金，即日起至5月20日接受申請。今年將設三至五名獎學金名額，每人獎金提升至3000美元，鼓勵華裔學生努力向學。

申請人需公民或綠卡身分，品學兼優，熱心社區服務。評鑑主要項目有課外活動與社區服務、自傳論文、學業成績 （GPA3.0以上）及領導與才藝。美西華人學會感謝社會各界和本會理事長期慷慨解囊，為獎學金捐款。頒獎典禮將擇日舉辦。

申請表格連結https://docs.google.com/document/d/11uphX6Crp_NO_IdnLOrEi1uEOOeTLIQA/edit?usp=sharing&ouid=107975450520383685565&rtpof=true&sd=true；也可以訪問學會網站https://www.capa-network.org

美西華人學會是成立於1979年的學術和專業社團，會員有教授、醫師、律師、工程師、會計師、財經專家、政治評論員、新聞媒體等專業領域人士。每年舉辦各類研討會，更提供獎學金鼓勵高中生接受高等教育。

華人 華裔 綠卡

上一則

加州速食店找到迴避最低工資調漲方法 員工要慘了

下一則

傳紐森為方便私聯 寄秘密手機給企業領導人

延伸閱讀

南加州華裔家長教師協會 獎學金申請5月20日截止

南加州華裔家長教師協會 獎學金申請5月20日截止
聖塔克拉拉優化體育獎學金 助低收戶童跨越經濟門檻

聖塔克拉拉優化體育獎學金 助低收戶童跨越經濟門檻
堪薩斯州小鎮發獎學金吸引人遷居 好處不只這個

堪薩斯州小鎮發獎學金吸引人遷居 好處不只這個
美國南部青年佛學獎學金開始申請鼓勵青少年及年輕人學習和實踐佛法 並歡迎參與每月講座 佛教營

美國南部青年佛學獎學金開始申請鼓勵青少年及年輕人學習和實踐佛法 並歡迎參與每月講座 佛教營
晨光基金會獎學金升至6000元 開放全球華裔生申請

晨光基金會獎學金升至6000元 開放全球華裔生申請
全美華協亞城分會春宴 逾300賓客同慶

全美華協亞城分會春宴 逾300賓客同慶

熱門新聞

生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵