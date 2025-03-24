美西華人學會獎學金增至每人3000元 5月20日申請截止

美西華人學會已連續十多年舉辦優秀高中畢業生獎學金發放活動，鼓勵華裔學生努力向學。圖為此前獎學金頒發。（美西華人學會提供）

美西華人 學會2025年優秀華裔 高中應屆畢業生獎學金，即日起至5月20日接受申請。今年將設三至五名獎學金名額，每人獎金提升至3000美元，鼓勵華裔學生努力向學。

申請人需公民或綠卡 身分，品學兼優，熱心社區服務。評鑑主要項目有課外活動與社區服務、自傳論文、學業成績 （GPA3.0以上）及領導與才藝。美西華人學會感謝社會各界和本會理事長期慷慨解囊，為獎學金捐款。頒獎典禮將擇日舉辦。

申請表格連結https://docs.google.com/document/d/11uphX6Crp_NO_IdnLOrEi1uEOOeTLIQA/edit?usp=sharing&ouid=107975450520383685565&rtpof=true&sd=true；也可以訪問學會網站https://www.capa-network.org。

美西華人學會是成立於1979年的學術和專業社團，會員有教授、醫師、律師、工程師、會計師、財經專家、政治評論員、新聞媒體等專業領域人士。每年舉辦各類研討會，更提供獎學金鼓勵高中生接受高等教育。