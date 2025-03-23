野火重建啟動 洛杉磯市批准3戶申請

洛市批准三戶房屋受損業主提交的重建許可，象徵寶馬山火災重建道路進入另一個里程碑。（NBC）

洛杉磯 時報報導，今年1月寶馬山大火（Palisades fire）發生至今，洛市已批准三戶房屋受損業主提交的重建許可，象徵重建道路進入另一個里程碑，第一張許可於3月5日發出，距大火發生不到兩個月。根據洛市建築安全局（Department of Building and Safety），三張重建許可包括修復一棟受損住宅，與兩棟全面重建住宅。

洛市市長貝斯（Karen Bass）及洛縣 領導人承諾簡化重建申請流程，幫助寶馬山大火災民，與造成艾塔迪那（Altadena）和鄰近社區近6900個家庭流離失所的伊頓火災（Eaton Fires）災民重建。市府和縣府替災民成立一站式申請中心，對那些希望建造與之前大小相符的新住宅房主免除聽證及其他區域審查程序等。

根據結構工程師洛巴納（Paul Lobana），第一張重建許可是用於修復位於拉斯蒂克峽谷（Rustic Canyon）附近一棟住宅主臥室、浴室和車庫，房主於2月17日向市府提交設計圖，「這個運作相當順利」。

里奧內利（Gary Lionelli）與家人居住位於寶馬山主要商業區附近的新屋不到一年，家園即被火災摧毀，夫妻倆決定提交與先前相同的設計圖，「我不想拖延任何事」。日前獲得市府批准後，他希望完成清除房屋殘骸後便開始建設，趕在重建熱潮與勞力市場和材料競爭前開工。「我的承包商告訴我，要趁現在趕緊動工，因為不知道六個月後，當愈來愈多重建批准後會發生什麼事。」

截至21日，已有72位房主向洛市提交重建申請，135位房主向洛縣公共工程單位提交重建計畫，包括伊頓災區109份申請與寶馬山災區26份申請。但洛縣政府發言人漢普頓（Celeste Hampton）表示，在完成土地所有殘骸清理前，不會批准任何計畫。

加州 和地方官員仍在確定重建規則，包括是否修改建築規範，以激勵或要求採用更多防火材料等，這可能會影響未來許可批准速度。市長貝斯日前更新一項現有行政命令，明確新的附屬住宅單元（Accessory Dwelling Units）將有資格進行快速許可審查。她還發布另一項行政命令，加快對選擇使用全電動系統和電器重建房屋的審核。

負責里奧內利房屋重建的建築師克魯格（Kurt Krueger）建議災民盡快提交申請，他認為市府對火災受害者要求非常合理，但相關規定缺乏明確性，這給房主帶來風險。

貝斯在21日記者會上表示，目前仍有超過1000名房主尚未選擇是否參加聯邦政府提供的免費殘骸清理服務。她指出，若未清理土地，房主可能面臨財產留置權問題，居民需在十天內至洛縣網站填寫相關表格。