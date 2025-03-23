平均持有19.4年 洛杉磯屋主最長情

最新報告顯示，洛杉磯房主平均房屋持有期為19.4年。（示意圖取自Pexels）

根據地產經紀平台Redfin最新報告，截至2024年，加州 最大城市洛杉磯 的房主，持有房屋的平均時間為19.4年，成為全美房屋持有期最長的房主。加州聖荷西和舊金山 ，也躋身房屋所有權連續時間最長的五個大都市之列，平均持有期分別為18.3年和16.8年。

報告指出，美國房主通常持有同一棟房屋11.8年，但加州的房主往往在同一棟房屋中居住的時間更長，這很大程度上是受1978年通過的第13號法案影響。該法案嚴格限制房產稅（Property Tax）的增長。

如果1990年以20萬美元的價格在洛杉磯購買一套房屋，35年後的今天，屋主每年支付的房產稅不到5000美元，因為第13號法案將房產估值的增幅限制在每年2%，無論房屋市場價值如何變化。而如今，在洛杉磯購買一套類似的房屋，花費可能在120萬美元左右，每年需支付的房產稅高達1萬2000美元。

報告指出，對洛杉磯和舊金山等昂貴沿海地區的房主來說，為了在同一地區購買類似房屋而支付兩倍以上的房產稅，在經濟上不合理。此外，疫情過後抵押貸款利率大幅上升，也讓許多人不願意出售房屋並搬家。

此外，加州2020年生效的第19號法案，進一步放寬了55歲以上屋主置換房產時享受稅務優惠的範圍，使年長者在搬家後更容易保留原本房屋的估值。

Redfin高級經濟學家Sheharyar Bokhari指出，受到經濟誘因，加州人保留房屋的行為可以理解，但對想要買房的年輕人來說，房屋庫存緊張只會進一步推高房價，並擴大代際之間住房所有權的差距。

除加州的三大城市外，房屋持有時間最長的前五個大都市還有俄亥俄州克利夫蘭（17.7 年）和羅德島州普羅維登斯市（Providence）（16.8 年）。就增長趨勢來看，普羅維登斯的平均持有期在過去十年中增幅最大，從2014年的10.9年增長至2024年的16.8年。洛杉磯市緊隨其後，增幅4.8年。