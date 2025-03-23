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工人不足原料短缺 南加建築成本增加

編譯胡立宗╱綜合報導
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洛杉磯建材成本漲，主因正是工人不足與原料短缺。（ChatGPT生成）
洛杉磯建材成本漲，主因正是工人不足與原料短缺。（ChatGPT生成）

南加新聞集團專欄指出，大洛杉磯地區2024年營建成本較前一年增加5.9%，過去五年則因為新冠疫情而劇增44%。唯一的好消息是，現今的增幅已經遠低於2022年第1季的12.4%。

不過，專欄指出，這個漲幅是在洛杉磯發生大火，與聯邦政府開徵關稅之前，2025年第1季的數據可能比去年第4季還誇張。

南加新聞集團利用Verisk的數據分析加州34個地區的營建成本，其中12個位於南加，主要地區增幅如下：

棕櫚泉（Palm Springs）年增3.7%、五年增加39%。

南灣（South Bay）年增3.7%，五年增加35%。

聖費南度（San Fernando）年增3.3%、五年42%。

聖地牙哥都會區年增3%、五年44%。

西米谷（Simi Valley）年增3%、五年40%。

聖塔芭芭拉（Santa Barbara）年增2.9%，五年增加36%。

橙縣年增2.9%、五年44%。

聖伯納汀諾縣年增2.7%、五年38%

勝利谷（Victorville）年增2.6%、五年40%。

蘭卡斯特（Lancaster）年增2.6%、五年37%。

范杜拉（Ventura）年增2.5%、五年42%。

整體來說，南加中位數一年漲幅2.9%，五年漲幅39%。不只是大洛杉磯或南加在漲，整個加州的建築成本都在增加，2024年較前一年增加3.2%，五年增加39%。

主因正是工人不足與原料短缺。聯邦建築工資指數顯示，加州2024年勞務成本年增4%，2019年來增加21%；全國物價指數顯示，加州建材年減1%，但還是比五年前貴40%。

加州與大洛杉磯的營建費增加比較。（資料來源：Verisk Analytics）
加州與大洛杉磯的營建費增加比較。（資料來源：Verisk Analytics）

南加 加州 洛杉磯

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