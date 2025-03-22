iTaiwan Foods天普門市3/29開幕 如置身台灣夜市

iTaiwan Foods天普市新門市將於3月29日開幕。（iTaiwan Foods提供）

台灣美食愛好者有福了，iTaiwan Foods天普 市（Temple City）新門市將於3月29日開幕，這次的開幕活動不僅可享受全新的購物體驗，更是一場讓美國當地主流消費者近距離感受台灣風味與文化的美食盛宴，且有許多買一送一的活動，歡迎民眾前往參加。

iTaiwan Foods發跡於北加州矽谷 灣區，最初成立目的是經營「台灣美食團購網概念店」，就像台灣「柑仔店」（雜貨店）一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全，也因為當時疫情期間民眾很難購物，因此網購和團購都掀起矽谷主婦們的搶購熱潮。

隨著需求擴大，iTaiwan Foods的展店速度也愈來愈快，目前在北加有聖荷西門市、南加 則有奇諾岡及羅蘭岡兩家門市，而天普市則是南加第三間門市，除了代表南加喜歡台灣食物的人口眾多外，也相當看好南加的消費力與市場競爭力，未來還將持續展店。

iTaiwan Foods表示，天普市門市設計靈感來自於台灣最具代表性的基隆夜市，不僅把熱鬧的台灣街頭美食氛圍帶到美國，也讓顧客在選購商品的同時，彷彿置身於台灣街頭，感受濃濃的人情味與道地風味。 iTaiwan Foods表示，天普市門市設計靈感來自於台灣最具代表性的基隆夜市，把熱鬧的台灣街頭美食氛圍帶到美國。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods天普市門市3月29日、30日連續兩天有開幕活動的免費試吃道地台灣小吃，現場提供鹹酥雞、魷魚條、冬瓜茶等台灣經典小吃，讓顧客品嚐最道地的台灣街頭美食，感受濃厚的家鄉風味。

開幕當天也有限定好禮，限量200份，送完為止。社群打卡禮包括現場拍照並標記 @iTaiwanFoods，即可獲得「限定茄芷袋」；消費禮則是購買冷凍系列商品滿50美元，即可獲贈得專屬保冷袋。開幕周末兩天，iTaiwan Foods也推出「特選冷凍商品」買一送一限時優惠，數量有限，售完即止。

另外開幕期間，消費者只要購物滿20美元，即可參加抽獎活動，有機會贏取頭獎300美元的購物金、二獎則是150美元購物金、三獎100美元購物金，四至八獎則是各20美元購物金。

iTaiwan Foods天普市新店開幕不僅為當地消費者帶來最具代表性的台灣食品，更透過一系列互動體驗，讓更多人深入了解台灣的美食文化，邀請所有熱愛亞洲美食的消費者，共襄盛舉，一起品味台灣，感受獨一無二的美食盛會。

iTaiwan Foods天普市新店地址：5781 Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780