希斯洛機場火災停運 南加華人度假打亂

倫敦希斯洛機場近日因火災導致電力中斷，並被迫關閉一天，造成全球旅行大規模中斷。（美聯社）

倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）20日晚因火災導致電力中斷，並被迫關閉一天，造成全球空運大規模中斷，洛杉磯國際機場 （LAX ）也有許多旅客被滯留，出行計畫受阻。

綜合多家外媒報導，航班追蹤服務公司FlightRadar24表示，至少有1350架次往返希斯洛的航班受到影響，航班取消、延誤及改道的情況預計將持續數日。

在洛杉磯國際機場，20日有四個飛往倫敦的航班被取消，其他航班也出現了延誤或改道的情況。到21日早晨，機場內依然人潮擁擠，旅客排起長隊。一名乘客在接受ABC電台的採訪時表示，他原本計劃前往倫敦，但在飛機上滯留了3至4個小時後，才被告知由於希斯洛機場的火災，航班將折返洛杉磯。他說︰「我們正在尋找酒店以及其他航班，希望能盡快離開洛杉磯，返回英國。」

南加 華人胡女士原計劃於21日晚上從LAX飛往希斯洛機場開啟春假旅行。然而，由於這起事件，她的航班在20日深夜被通知取消，打亂了整個行程。胡女士表示，她當時已經收拾好行李，突然飛機停飛讓她感到驚訝。她不僅需要重新安排航班，還得取消部分已預訂的酒店。最終，她將機票改到了23日出發。希望機場能夠盡快恢復正常運營，繼續她的假期行程。

倫敦消防隊報告稱，火勢持續燃燒約7小時後被成功控制，但目前火災的起因尚不明確。英國能源大臣米利班德（Ed Miliband）表示，這場火災不僅破壞了機場的主供電系統，還損壞了備用發電機，導致機場無法正常運行。

希斯洛機場官方聲明︰「我們預計未來幾天航班和旅客安排將出現嚴重混亂。在機場恢復運營之前，旅客應避免前往機場。」

作為全球最繁忙的國際航空樞紐之一，希斯洛機場在今年1月份創下了單月客流量新紀錄，超過630萬人次，比去年同期增長5%以上，其中跨大西洋航班占據了主要比率。