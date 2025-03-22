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安全隱患 特斯拉Cybertruck第8次被召回 涵蓋逾4.6萬輛

洛杉磯訊
美國國家公路交通安全管理局近日宣布，召回幾乎所有正在使用的特斯拉 Cybertruck。（本報檔案照）
美國國家公路交通安全管理局近日宣布，召回幾乎所有正在使用的特斯拉 Cybertruck。（本報檔案照）

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於3月20日宣布，召回幾乎所有正在使用的特斯拉 Cybertruck，這是該車自交付以來的第八次召回。

此次召回涵蓋超過4萬6000輛Cybertruck，原因是擋風玻璃兩側的外部不鏽鋼飾條可能在行駛途中脫落，對其他駕駛人構成潛在危險，並增加事故風險。

根據NHTSA的報告，該不鏽鋼飾條是透過結構性黏合劑固定在車體上。然而，該黏合劑可能會受到環境因素影響而變脆。特斯拉將使用改良版黏合劑，並增加額外加固措施來解決此問題。

特斯拉表示，將為車主免費更換相關部件，並計劃於2025年5月19日寄發通知信。這次召回涉及2024年和2025年款Cybertruck，生產時間介於2023年11月13日至2025年2月27日之間。據悉，特斯拉在今年初已察覺此問題。

近期，社交媒體上流傳多段影片，顯示有人徒手拆除Cybertruck車身飾條，進一步引發輿論關注。

自2023年底開始交付以來，Cybertruck在短短15個月內因多次安全問題被召回。其中包括去年11月因電動逆變器故障可能導致驅動輪失去動力，以及今年4月因加速踏板可能卡在內飾板中被召回。此外，車輛雨刷和顯示屏也曾因缺陷而被召回維修。

最新的召回事件對特斯拉來說又是又一次挫折。該公司近期遭遇針對性攻擊，包括特斯拉展廳、停車場、充電站及私家車輛成為破壞目標。

科羅拉多州檢察官上個月指控一名女子涉嫌襲擊特斯拉經銷商，包括向車輛投擲燃燒彈，並在建築物上噴塗「納粹車輛」字樣。目前尚未有與此事件相關的傷亡報告。

特斯拉 Cybertruck 納粹

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