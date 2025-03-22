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南加州華裔家長教師協會 獎學金申請5月20日截止

洛杉磯訊
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南加州華裔家長教師協會為華裔應屆高中畢業生設立獎學金，邁入第20年。今年獎學金特以劉子傑博士（左一）的名字命名。（南加州華裔家長教師協會提供）
南加州華裔家長教師協會為華裔應屆高中畢業生設立獎學金，邁入第20年。今年獎學金特以劉子傑博士（左一）的名字命名。（南加州華裔家長教師協會提供）

南加華裔家長教師協會2025年第20屆獎學金現在開始申請，至2025年5月20日截止。本年度將評選出3名品學兼優的學生，每名學生的獎學金為1000元。

加州華裔家長教師協會以提升華裔的教育品質、推動華裔子弟接受更好的教育為宗旨，同時亦致力於服務社區、奉獻社會，特別為華裔應屆高中畢業生設立獎學金，今年邁入第20年。協會特別感謝劉子傑博士今年再度為獎學金慷慨解囊捐贈5000美元，本年度獎學金特以劉子傑博士的名字命名。

2025年獎學金，凡就讀於南加州、具公民或綠卡身份、品學兼優和熱心社區服務的華裔高中應屆畢業生，均有資格申請。主辦單位評鑑主要項目包括：課外與社區服務，占比25%；自傳論文，占比20%；學業成績，占比30%；領導與才藝 ，占比25%。如需申請表格，請與副會長、獎學金主任溫峰聯絡：[email protected] 。獲獎者頒獎典禮將在6月6日舉辦。

成立於1979年的南加州華裔家長教師協會，是南加最早的教育、文化義工團體之一，為非營利性機構。協會每年都舉行許多活動，為社區服務。比如為應屆高中畢業生提供獎學金、開辦系列講座等。

華裔 南加 加州

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