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教育專題系列／獨尊英語不利少數族裔、雙語服務

記者丁曙／洛杉磯報導
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在南加州公立學校率先實施「浸入式中英雙語教學法」的辛王乃珍，2011年當選為洛杉磯市聯合學區年度優秀教師，成為該學區第一位獲得該項榮譽的中文教師。(檔案照，記者丁曙／攝影)
在南加州公立學校率先實施「浸入式中英雙語教學法」的辛王乃珍，2011年當選為洛杉磯市聯合學區年度優秀教師，成為該學區第一位獲得該項榮譽的中文教師。(檔案照，記者丁曙／攝影)

今年3月1日川普總統簽署了一項行政令，「指定英語為美國官方語言」(Designating English as the Official Language of The United States)。此舉在少數族裔人口過半的加州引起強烈反響，獲取多語言服務是新移民成功融入美國社會的關鍵要素，而推行獨尊英語(English-Only)的新政策，將嚴重削弱這項重要權利。

3月1日川普總統簽署了一項行政令，「指定英語為美國官方語言」。（美聯社）
3月1日川普總統簽署了一項行政令，「指定英語為美國官方語言」。（美聯社）

美國最大的亞太裔民權團體亞美公義促進中心(AJSOCAL)發表聲明，強烈反對川普總統的獨尊英語(English-Only)行政命令 (EO)，該命令將英語確立為美國官方語言，並且剝奪對英語能力有限 (LEP) 社群的保護。

加州車輛管理局提供中文版駕照筆試考卷。（加州DMV官網）
加州車輛管理局提供中文版駕照筆試考卷。（加州DMV官網）

聲明指出，川普總統的行政命令對國家構成了威脅。近一半的加州人和大多數(66%)亞裔美國人在家中使用英語以外的語言。加州除英語外，最常用的語言是西班牙語、中文、菲律賓語、越南語和韓語。加州有1300多萬人使用這五種語言。

AJSOCAL執行長 Connie Chung Joe表示，這是赤裸裸的種族主義行為，進一步孤立和傷害移民社區。該中心致力抵制對亞裔社區的攻擊，並將繼續倡導所有人的權利和尊嚴。將英語標記為美國官方語言是種族主義，並對公共安全和健康構成重大風險，其目的是邊緣化少數族裔社區，阻礙語言無障礙政策的進步。

前聯邦教育部雙語司司長張曼君(Marina Tse)指出，該部門的職能，就是為新移民學生提供雙語教育，同時也促進美國人學習外語。很多美國人以為會講英語就可以走遍天下，沒有學習外語的必要。其實，美國人最少掌握的外語就是中文、阿拉伯文和韓文，這三種語言很難學但也很重要。政府特別是國防部很需要這方面的專業人士，對國家安全和對外交流十分重要。因此提倡「獨尊英語」會進一步降低美國人學習外語的熱情。

加州華人新移民社區，擔憂鼓吹「獨尊英語」可能會導致取消現有的雙語服務。例如，加州車輛管理局(DMV)提供中文版的駕照考卷，為新移民提供很大便利，幫助很多人順利通過筆試。如果只是英文考卷，不少人閱讀有困難，考試成功率可能大為降低。

除了考駕照，這項行政命令還對英語能力有限的群體帶來其他負面影響。例如健康保險、醫院門診、申請福利、準備與應對自然災害，確保所有人都能夠平等獲取關鍵資訊和援助等，縮小移民社群內現有的健康差距，預防疾病和降低死亡等。(系列八之二)

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