南加特定區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

一定金額內的海外轉帳、美金兌換人民幣，對很多在美華人來說，都是再普通不過的事；但當局日前宣布，住在美墨邊境30個郵遞區號的居民，其中包括南加 多地，如果進行海外轉帳、或換匯達到200美元，都會受到聯邦監控。

據Newsweek報導，為了打擊洗錢犯罪集團，政府宣布將實施新一輪的審查，專門針對特定郵編區域的人們進行海外匯款或貨幣 兌換。金融犯罪執法網絡（FinCEN）指出，如果有人試圖兌換200美元或以上，聯邦當局就可能將其標注，此前的標準是1萬美元。

華府自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)政策分析師Nicholas Anthony表示，新政面對的一個大問題是，絕大多數將被監控的人，會進行完全無辜的交易；並指出，約有100萬人生活在受影響的加州、德州地區。

報導顯示，南加帝王縣（Imperial County）郵編號92231、92249、92281、92283，聖地牙哥縣郵編號91910、92101、92113、92117、92126、92154、92173等地的居民，均受新政策影響。此外，德州多地民眾也受影響。亞利桑納州（Arizona）和新墨西哥州 （New Mexico）地區並未包括在內，儘管它們也與墨西哥接壤，目前還不清楚為何沒有被納入監管。

這些地區的所有貨幣服務企業，現在都必須提交交易報告，最低金額為200美元，以便當局檢查是否有非法活動。Anthony指出，低於這一數額的交易可能也需要申報，任何拒絕合作的人都會面臨處罰。

對於居住在美國西南邊境附近的移民，很多人確實會把錢寄回家給親人，或者為了跨境在附近城鎮使用而進行貨幣兌換。南加地區一些華人，也會把工作賺到的部分收入寄回給遠在中國的家人。現在，當居民想要兌換現金時，他們可被要求提供額外的信息，比如姓名、地址、社會安全號碼或工作細節等。Anthony認為，由於這種額外的報告負擔，一些金融機構、或企業可能會停止提供此類服務。

上個月，川普政府將墨西哥販毒集團指定為外國恐怖組織（FTOs），隨後FinCEN發布地理定位令 (GTO)，這意味著被發現參與販毒活動、或為其提供資金的人，可能會受到更嚴厲的懲罰。對於新的貨幣監管政策，FinCEN表示，這只是一個暫時的政策變化，能讓當局打擊販毒集團，避免讓更多毒品流入美國。這一政策變化將於4月14日生效，至少持續到今年9月9日。

當局以前也曾實施過類似貨幣監管政策，拜登執政期間，國土安全調查局（Homeland Security Investigations）被發現，一直在取得西聯匯款（Western Union）和Maxitransfers Corporation的財務記錄，並查看金額超過500美元的交易。據悉，移民曾因這項發現對ICE提起訴訟。Anthony表示，金融機構每年按照1萬美元的常規門檻，已提交超過2700萬份此類報告，該門檻是在20世紀70年代設定，並未隨通膨改變。