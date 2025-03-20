我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

南加特定區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

一定金額內的海外轉帳、美金兌換人民幣，對很多在美華人來說，都是再普通不過的事；但當局日前宣布，住在美墨邊境30個郵遞區號的居民，其中包括南加多地，如果進行海外轉帳、或換匯達到200美元，都會受到聯邦監控。

據Newsweek報導，為了打擊洗錢犯罪集團，政府宣布將實施新一輪的審查，專門針對特定郵編區域的人們進行海外匯款或貨幣兌換。金融犯罪執法網絡（FinCEN）指出，如果有人試圖兌換200美元或以上，聯邦當局就可能將其標注，此前的標準是1萬美元。

華府自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)政策分析師Nicholas Anthony表示，新政面對的一個大問題是，絕大多數將被監控的人，會進行完全無辜的交易；並指出，約有100萬人生活在受影響的加州、德州地區。

報導顯示，南加帝王縣（Imperial County）郵編號92231、92249、92281、92283，聖地牙哥縣郵編號91910、92101、92113、92117、92126、92154、92173等地的居民，均受新政策影響。此外，德州多地民眾也受影響。亞利桑納州（Arizona）和新墨西哥州（New Mexico）地區並未包括在內，儘管它們也與墨西哥接壤，目前還不清楚為何沒有被納入監管。

這些地區的所有貨幣服務企業，現在都必須提交交易報告，最低金額為200美元，以便當局檢查是否有非法活動。Anthony指出，低於這一數額的交易可能也需要申報，任何拒絕合作的人都會面臨處罰。

對於居住在美國西南邊境附近的移民，很多人確實會把錢寄回家給親人，或者為了跨境在附近城鎮使用而進行貨幣兌換。南加地區一些華人，也會把工作賺到的部分收入寄回給遠在中國的家人。現在，當居民想要兌換現金時，他們可被要求提供額外的信息，比如姓名、地址、社會安全號碼或工作細節等。Anthony認為，由於這種額外的報告負擔，一些金融機構、或企業可能會停止提供此類服務。

上個月，川普政府將墨西哥販毒集團指定為外國恐怖組織（FTOs），隨後FinCEN發布地理定位令 (GTO)，這意味著被發現參與販毒活動、或為其提供資金的人，可能會受到更嚴厲的懲罰。對於新的貨幣監管政策，FinCEN表示，這只是一個暫時的政策變化，能讓當局打擊販毒集團，避免讓更多毒品流入美國。這一政策變化將於4月14日生效，至少持續到今年9月9日。

當局以前也曾實施過類似貨幣監管政策，拜登執政期間，國土安全調查局（Homeland Security Investigations）被發現，一直在取得西聯匯款（Western Union）和Maxitransfers Corporation的財務記錄，並查看金額超過500美元的交易。據悉，移民曾因這項發現對ICE提起訴訟。Anthony表示，金融機構每年按照1萬美元的常規門檻，已提交超過2700萬份此類報告，該門檻是在20世紀70年代設定，並未隨通膨改變。

貨幣 新墨西哥州 南加

上一則

持旅行許可赴墨探親回美遭遣返 律師寫信給邊境主管救回

下一則

亞市豪宅槍殺案 凶嫌鎖定41歲魯澤浩 警：已逃往中國

延伸閱讀

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它
台積電掀帶頭效應 台灣科技業加速布局美國

台積電掀帶頭效應 台灣科技業加速布局美國
奧州野火 400屋毀4死200傷 恐延燒德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部

奧州野火 400屋毀4死200傷 恐延燒德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部
奧州野火4死200傷 強風恐助燃到德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部

奧州野火4死200傷 強風恐助燃到德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部
紐約客談╱支票衍生問題 困擾華人小業主

紐約客談╱支票衍生問題 困擾華人小業主
地稅漲 退休族正搬離這些州和城市

地稅漲 退休族正搬離這些州和城市

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？