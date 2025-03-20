我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

女司機車禍逃逸 丟下4歲男童不治身亡

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市Baldwin Hills/Crenshaw社區18日晚發生一起車禍。司機從現場逃逸，丟下車中一名四歲男孩，送醫後不治身亡。（KTLA電視台）
洛杉磯市Baldwin Hills/Crenshaw社區18日晚發生一起車禍。司機從現場逃逸，丟下車中一名四歲男孩，送醫後不治身亡。（KTLA電視台）

洛杉磯市警局（LAPD）消息，洛杉磯市Baldwin Hills/Crenshaw社區18日晚發生一起車禍。司機從現場逃逸，丟下車中一名四歲男孩。該男孩被送醫後不治身亡。

洛市警局透露，當晚約11時，在洛杉磯市Rodeo Place和Crenshaw大道，有一輛北向行駛的白色Infiniti FX35轎車失控撞在路口西北角的商鋪，車速非常快。車禍發生後，司機沒有按照法律要求留在現場，也沒有給車中的四歲男童施以救援，而是上了另一輛白色轎車後逃逸。

消防人員抵達現場後將四歲男孩送醫救治，但男孩最終不幸離世。事故發生時，車內還有另外兩名乘客受重傷，其中一人為男孩的母親。

逃逸司機被描述為30多歲的非裔女子。警方向民眾徵集線索。民眾可以聯繫洛市警局南交通部Moreno警探，電話：424-298-7898。非辦公時間或周末可以聯繫：877-527-3247。匿名提供線索可以撥打：800-222-8477，或者至網站：www.lacrimestoppers.org。

自2015年4月15日，洛杉磯市議會通過決議，建立了「肇事逃逸獎勵項目信任基金」，對提供信息以讓警方獲得肇事者身分，逮捕肇事者等的社區民眾給予最高5萬美元獎勵。

洛杉磯 非裔

上一則

不滿美國郵政擬私有化 加州郵政工人20日上街抗議

下一則

雨水豐沛 Mt. Baldy雪山雲霧藏奇景 近聖谷華人區

延伸閱讀

華人區雪山雲霧繚繞藏奇景 住洛杉磯最大福利在這裡

華人區雪山雲霧繚繞藏奇景 住洛杉磯最大福利在這裡
洛城女司機車禍後逃逸 丟下4歲男童不治身亡

洛城女司機車禍後逃逸 丟下4歲男童不治身亡
星宇航空安大略開航 台北單程最便宜663元

星宇航空安大略開航 台北單程最便宜663元
法國鬥牛犬受寵 搶狗事件頻傳

法國鬥牛犬受寵 搶狗事件頻傳
羅斯密市辦免費警察課程

羅斯密市辦免費警察課程
洛市凶殺、槍擊案 呈雙位數下降

洛市凶殺、槍擊案 呈雙位數下降

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？