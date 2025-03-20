女司機車禍逃逸 丟下4歲男童不治身亡

洛杉磯市Baldwin Hills/Crenshaw社區18日晚發生一起車禍。司機從現場逃逸，丟下車中一名四歲男孩，送醫後不治身亡。（KTLA電視台）

據洛杉磯 市警局（LAPD）消息，洛杉磯市Baldwin Hills/Crenshaw社區18日晚發生一起車禍。司機從現場逃逸，丟下車中一名四歲男孩。該男孩被送醫後不治身亡。

洛市警局透露，當晚約11時，在洛杉磯市Rodeo Place和Crenshaw大道，有一輛北向行駛的白色Infiniti FX35轎車失控撞在路口西北角的商鋪，車速非常快。車禍發生後，司機沒有按照法律要求留在現場，也沒有給車中的四歲男童施以救援，而是上了另一輛白色轎車後逃逸。

消防人員抵達現場後將四歲男孩送醫救治，但男孩最終不幸離世。事故發生時，車內還有另外兩名乘客受重傷，其中一人為男孩的母親。

逃逸司機被描述為30多歲的非裔 女子。警方向民眾徵集線索。民眾可以聯繫洛市警局南交通部Moreno警探，電話：424-298-7898。非辦公時間或周末可以聯繫：877-527-3247。匿名提供線索可以撥打：800-222-8477，或者至網站：www.lacrimestoppers.org。

自2015年4月15日，洛杉磯市議會通過決議，建立了「肇事逃逸獎勵項目信任基金」，對提供信息以讓警方獲得肇事者身分，逮捕肇事者等的社區民眾給予最高5萬美元獎勵。