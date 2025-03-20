持旅行許可赴墨探親回美遭遣返 律師寫信給邊境主管救回

瓦爾德茲在美國居住30年，持旅行許可前往墨西哥探望家人，但在返回美國時被拘留，隨後被遣返。（NBC 7電視台）

一名在美國居住30年、仍在綠卡 排期的男子，持旅行許可前往墨西哥 探望家人，但在通過南加州奧泰梅薩（Otay Mesa）返回美國時被拘留，隨後被遣返 。該男子的律師靠給邊境的主管發送郵件將他救回，但官方至今未充分解釋為何會發生此事。

根據NBC電台報導，被遣返的瓦爾德茲（David Valdéz）在美國生活已有30年，最初以旅遊簽證抵達美國。他目前居住在科奇拉谷（Coachella Valley），其美國籍的兒子已為他提出永久居留申請，這使得瓦爾德茲在等待綠卡的過程中，擁有免於遣返的保護、工作許可和旅行許可。

根據瓦爾德茲的律師拉米雷茲（Noemi Ramirez）說法，在獲得旅行許可後，瓦爾德茲決定在30年後首度返回墨西哥，探望他的母親。然而在3月2日，當瓦爾德茲試圖通過奧泰梅薩口岸返回美國時，被拘留10個小時，並且在沒有舉行聽證會的情況下被遣返回墨西哥。律師拉米雷茲表示，海關暨邊境保護局（CBP）和移民曁海關執法局（ICE）都未對該案件作出回應。

瓦爾德茲表示，他在被拘留期間始終戴著手銬，除了需要簽署某些文件時，官員會短暫解除手銬，並將他的腳踝鎖住。他回憶道，「他們轉過來給我戴上手銬，那讓我感到很難受，因為我不是罪犯。」

拉米雷茲表示，儘管瓦爾德茲並未有任何犯罪定罪，他卻被指控為重罪犯，並被迅速遣返回墨西哥的蒂華納（Tijuana）庇護所，這一過程是根據快速遣返程序進行的。她表示自己從事法律工作30年，從未見過類似的事件。拉米雷茲說，「我不確定這是錯誤，還是濫用權力。他們從未給我們解釋為何會發生這一切。」

隨後，拉米雷茲向奧泰梅薩口岸的主管發送了電子郵件，該主管隨後作出決定，允許瓦爾德茲於3月4日返回美國，但依然未提供任何解釋。拉米雷茲表示，「這對他影響很大，更多是情感和心理上的影響，尤其是他被當作罪犯對待，這是他從未經歷過的事。」

她說，「現在這是一個新的時代。不幸的是，ICE和CBP的濫用權力已經變得普遍，因為沒有人追究後果。他們現在變得更加膽大，想要遣返或拒絕盡可能多的人進入。」拉米雷茲還指出，瓦爾德茲所經歷的事情可能發生在任何人身上，她的律師事務所已經接到了來自一些本無需擔心的人的詢問，都害怕遭遇類似情況。

「我們開始越來越多地看到這樣的案件，」拉米雷茲說。「甚至一些綠卡持有者或公民，也開始打電話給我們，詢問他們是否可以旅行，儘管他們的記錄是清白的，儘管他們是合法居民。」

拉米雷茲補充說，瓦爾德茲現在害怕返回墨西哥，計劃等拿到綠卡後再旅行。律師團隊預計綠卡可能會在幾個月內到手，但不確定這次遣返會如何影響他的申請。