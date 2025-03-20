史特恩奎斯特、文尚丞 當選天普市正、副市長

新任副市長文尚丞。（天普市官網截圖）

洛杉磯 縣天普 市議會18日舉行年度改選會議，選出新任市長與副市長。史特恩奎斯特（Cynthia Sternquist）當選新任市長，文尚丞（William Man）當選副市長。

根據市議會傳統，副市長通常會接任市長職務。此次改選中，現任副市長喻穎章（Vincent Yu）在會議上主動表示，由於個人行程繁忙，無法兼顧市政事務，因此請求退出市長選舉。他提名史特恩奎斯特擔任新任市長並獲得市議會全體通過。

新任市長史特恩奎斯特。（天普市官網截圖）

隨後，文尚丞獲提名並順利當選副市長，未來將輔助市長推動市政發展。史特恩奎斯特當選後，除了感謝喻穎章長期以來的貢獻，並表示將與市議會成員攜手合作，持續推進城市建設，提升市民生活品質。

天普市議會共由五名成員組成，改選前的成員包括市長查韋斯（Tom Chavez）、副市長喻穎章、以及史特恩奎斯特、文尚丞和陳祥寧（Ed Chen）。此次改選後，史特恩奎斯特接任市長職務，文尚丞擔任副市長，而查韋斯、喻穎章和陳祥寧將繼續以市議員身分服務社區。