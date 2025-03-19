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夫妻馬桶離婚 救了中老年婚姻

洛杉磯訊
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美國馬里蘭州的一對老夫婦，因分開使用廁所，挽救了他們的婚姻。（示意圖，取自Pexels）
美國馬里蘭州的一對老夫婦，因分開使用廁所，挽救了他們的婚姻。（示意圖，取自Pexels）

「拿什麼拯救你、我的中年婚姻」？自「睡眠離婚(即分床睡)」流行後，「馬桶離婚(toilet divorce，即分開使用馬桶)」正在盛行。根據「紐約郵報」的一篇報導，美東馬里蘭州的一對中老年夫婦，分開使用洗手間後，拯救了他們的婚姻。

今年66歲的韋納（Debbie Wiener）是退休室內設計師，平日與67歲丈夫韋伯格（Jim Weinberger）共享一個廁所，讓她心力交瘁。在丈夫使用廁所後，她常常衝丈夫大吼，「你真噁心！」

韋納說，「當你年紀愈來愈大，你的腸道也發生變化。」她說，「我丈夫的習慣，並沒有隨年紀變大逐漸變好。一個馬桶滿足不了（我們）。」兩人因使用馬桶產生的矛盾，遲遲不能解決。

韋納說，有時候我會專門上樓去用孩子的廁所。有時候使用廁所還要等待。衝著你丈夫吼叫並不有趣，「你真噁心」，他會回懟「你事真多。」

這對夫妻自2011年搬進現在位於馬里蘭州的房子後，因使用廁所引發的矛盾從未停止。與他們一起搬進來的，還有那時是青少年的兒子們。韋納夫婦臥室的廁所構造很奇怪，需要經過廁所才能到達臥室。韋納說，「如果你正坐在馬桶上，有人想去臥室，他們得經過你。這簡直是個笑話。」

為此，韋納想出「一石二鳥」的計畫。改善廁所格局，分別建造丈夫和她的專屬廁所。他們各自的廁所還做了個性化處理。例如，韋伯格身高6英尺6英寸，個子較高，馬桶高21英寸，而韋納坐在馬桶上，腳搆不著地面。兩個廁所有兩套抽水系統以及封閉空間，保證各自上廁所的私密性。

韋納說，「現在廁所終於恢復了和諧。我們兩個有各自的私人廁所，沒有人知道上廁所的人在做什麼。兩個馬桶讓我變得更快樂。在家裡，我有廁所天堂。」韋納的私人廁所是她的庇護所，這裡有猜字謎題書，為解題，她會花費更多時間在廁所。她說，這有助於她的「消化系統」和心智。

韋納的私人廁所招致不少好友羨慕。她說，所有鄰居都排隊參觀她的浴室。她每次告訴女性好友私人廁所的事，她們都會說，「天哪，我也想要。」而這正是「睡眠離婚」的下一步策略。她說，「你可以分享浴室，但絕不能分享馬桶。」

雖然對韋納來說，這意義重大，但她丈夫似乎不以為然。韋伯格說，「我不是很在意廁所。廁所沒有占據我生活中很大部分。黛比或許因為曾經的職業，對這件事有不同的看法。」

馬里蘭州 退休 庇護

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